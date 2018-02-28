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İdrardan biyolojik yaşı tespit eden test geliştirildi

Çinli bilim adamları, insanların biyolojik yaşını belirlemeyi sağlayan bir idrar testi geliştirdi. İdrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını tayin eden bir biyo-işaretçi madde sayesinde biyolojik yaş tespit edilebiliyor

28 Şubat 2018, Çarşamba 16:14
İdrardan biyolojik yaşı tespit eden test geliştirildi
Pekin Hastanesi ve Şiçuan eyaletindeki Batı Çin Hastanesi'nden araştırmacılar, idrarda yaşlanmaya bağlı oksidasyon artışını ölçerek biyolojik yaşı tespit edebilen bir test üretti.

Yaşlanmanın tanım itibarıyla yıllar içinde bedenin hücre ve dokularında meydana gelen moleküler hataların birikmesi olduğuna dikkat çeken bilim adamları, idrarda yaşlanmaya bağlı olarak oksidasyon miktarının artmasıyla "8-oxoGsn" adlı bir maddenin arttığını belirtti.

YAŞLANMAYA BAĞLI HASTALIKLARIN RİSKİ DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Araştırma kapsamında 2 ila 90 yaşlarında bin 228 kişinin idrar örnekleri üzerinde yapılan testlerde, söz konusu maddenin biyo-işaretçi olarak yetişkinlerin biyolojik yaşını belirlemede etkili olduğu gözlemlendi.

Hızlı ve düşük maliyetli testin, yaşlanma alanında büyük ölçekli araştırmalara ve yaşlanmaya bağı hastalıklar konusunda yaygın risk değerlendirmelerine olanak sağlayacağı vurgulandı.

 

 


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