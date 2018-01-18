İdris Nebi Taşkan ve Filiz Taçbaş çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filiz Taçbaş, İdris Nebi Taşkan'ın bir hayranının akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar teklif ettiğini açıkladı. Peki İdris Nebi Taşkan kimdir? İşte detaylar..." />

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İdris Nebi Taşkan ile akşam yemeği için 50 bin dolar (İdris Nebi Taşkan kimdir?)

Star TV’deki ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın ‘Yasin’i, Türkiye’nin yeni Tarık Akan’ı İdris Nebi Taşkan önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. İdris Nebi Taşkan ve Filiz Taçbaş çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filiz Taçbaş, İdris Nebi Taşkan'ın bir hayranının akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar teklif ettiğini açıkladı. Peki İdris Nebi Taşkan kimdir? İşte detaylar...

18 Ocak 2018, Perşembe 12:11
İdris Nebi Taşkan ile akşam yemeği için 50 bin dolar (İdris Nebi Taşkan kimdir?)
Ali Keser / POSTA


'TÜYO VERDİLER'


Usta oyuncu Filiz Taçbaş ve şarkıcı Semra San ile yemek yedi. İdris Nebi Taşkan çıkışta “Filiz Abla ve Semra ile sohbet ettik. Bana sektörle ilgili tecrübelerini anlattılar, tüyolar verdiler” dedi.


SEKSİ FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ


Filiz Taçbaş da şöyle konuştu: “İdris’in telefonunu kurcaladım. Instagram’da 183 bin takipçisi var. Kızlar rahat bırakmıyor. Ne mesajlar geliyor! Özellikle Arap dünyasından büyük ilgi var. Bir hayranı akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar (191 bin 500 lira) teklif etmiş. Birçok genç kadın da seksi fotoğraflarını göndermiş.”

İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?


İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 doğumlu ve Aslan burcu ve Zelal isminde bir ikiz kardeşi var. 



Vücudunda ilgi çeken birkaç dövmeye ek olarak kolunun üst iç kısmında "just feel" yazan bir dövmesi var.


İDRİS NEBİ TAŞKAN NEDEN BASKETBOLA ARA VERDİ?


Profesyonel basketbolcu olan İdris Nebi Taşkan, Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde sürdürdüğü basketbol yaşamına oyunculuk için ara verdi. Basketbolu artık bir hobi olarak gören genç oyuncu konservatuar sınavlarına girmeyi planlıyor.


İDRİS NEBİ TAŞKAN OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?


İdris Nebi oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel dizilerinde canlandırdığı ufak, bölümlük rollerle başladı.

Arkadaşlar İyidir dizisinde başrol oluşu Zeynep Günay Tan'ın Eren karakterini canlandırabilecek kapasitede olduğu onayını aldıktan sonra gerçekleşti. İdris Nebi Taşkan şimdilerde ise Fazilet Habım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canladırıyor. 


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