İdris Nebi Taşkan ile akşam yemeği için 50 bin dolar (İdris Nebi Taşkan kimdir?)

Star TV’deki ‘Fazilet Hanım ve Kızları’nın ‘Yasin’i, Türkiye’nin yeni Tarık Akan’ı İdris Nebi Taşkan önceki akşam Arnavutköy Balıkçısı’ndaydı. İdris Nebi Taşkan ve Filiz Taçbaş çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filiz Taçbaş, İdris Nebi Taşkan'ın bir hayranının akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar teklif ettiğini açıkladı. Peki İdris Nebi Taşkan kimdir? İşte detaylar...