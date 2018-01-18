İdris Nebi Taşkan ile akşam yemeği için 50 bin dolar (İdris Nebi Taşkan kimdir?)

Ali Keser / POSTA
'TÜYO VERDİLER'
Usta oyuncu Filiz Taçbaş
ve şarkıcı Semra San
ile yemek yedi. İdris Nebi Taşkan
çıkışta “Filiz Abla ve Semra ile sohbet ettik. Bana sektörle ilgili tecrübelerini anlattılar, tüyolar verdiler” dedi.
Filiz Taçbaş
SEKSİ FOTOĞRAF GÖNDERMİŞ
da şöyle konuştu: “İdris’in telefonunu kurcaladım. Instagram’da 183 bin takipçisi var. Kızlar rahat bırakmıyor. Ne mesajlar geliyor! Özellikle Arap dünyasından büyük ilgi var. Bir hayranı akşam yemeği karşılığında 50 bin dolar (191 bin 500 lira) teklif etmiş. Birçok genç kadın da seksi fotoğraflarını göndermiş.”
İDRİS NEBİ TAŞKAN KİMDİR?
İdris Nebi Taşkan
18 Ağustos 1997 doğumlu ve Aslan burcu ve Zelal i
sminde bir ikiz kardeşi var.
Vücudunda ilgi çeken birkaç dövmeye ek olarak kolunun üst iç kısmında "just feel" yazan bir dövmesi var.
İDRİS NEBİ TAŞKAN NEDEN BASKETBOLA ARA VERDİ?
Profesyonel basketbolcu olan İdris Nebi Taşkan,
Demir İnşaat Büyükçekmece Spor Kulübü'nde sürdürdüğü basketbol yaşamına oyunculuk için ara verdi. Basketbolu artık bir hobi olarak gören genç oyuncu konservatuar sınavlarına girmeyi planlıyor.
İdris Nebi
İDRİS NEBİ TAŞKAN OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADI?
oyunculuğa Muhteşem Yüzyıl ve Poyraz Karayel
dizilerinde canlandırdığı ufak, bölümlük rollerle başladı.
Arkadaşlar İyidir
dizisinde başrol oluşu Zeynep Günay Tan'ın Eren karakterini canlandırabilecek kapasitede olduğu onayını aldıktan sonra gerçekleşti. İdris Nebi Taşkan şimdilerde ise Fazilet Habım ve Kızları
dizisinde Yasin karakterini canladırıyor.
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