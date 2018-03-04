İETT 55 ve 55T'nin sefer saatleri güncellendi

YENİ SEFERLER DE EKLENDİ

Büşra Kamış

İslambey Caddesi'ndeki prestij cadde çalışmaları dolayısıyla 55 ve 55T'nin güzergahları değişmişti. Çalışmalar nedeniyle Gaziosmanpaşa-Taksim ve Gaziosmanpaşa-Şişli otobüs hatları Rami Mahallesi üzerinden geçiyordu. İslambey Caddesi'ndeki çalışmalar sona erince otobüs hatları hem eski güzergahında, hem yeni güzergahında da çalışmaya devam ediyor.Bu arada Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, vatandaşlardan gelen taleplere kayıtsız kalmadı. Eyüp Belediyesi, vatandaşların istekleri doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile irtibata geçti. Bunun üzerine eski güzergaha ek olarak yeni güzergahın da devam etmesi sağlandı.İBB ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu ise 55T Gaziosmanpaşa - Taksim ve 55 Gaziosmanpaşa-Şişli hatlarında çalışan seferlere, Gaziosmanpaşa, Rami Yeni Mahallesi, Rami Cuma Mahalle 55 T Gaziosmanpaşa -Taksim ve 55 Gaziosmanpaşa - Şişli otobüs hatlarının Rami Mahallesi'nden geçen güncellenmiş saatleri ise şu şekilde:"55T Gaziosmanpaşa - Taksim, iş günleri: 07.07, 07.49, 08.35, 09.32, 17.36, 18.36, 19.32, 20.35, Cumartesi: 07.32, 09.35, 11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.35, Pazar: 07.35, 09.37, 11.29, 13.30, 15.36, 17.34, 19.35""55 Gaziosmanpaşa - Şişli, iş günleri: 06.35, 06.55, 08.05, 09.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.05, Cumartesi: 06.55, 09.00, 11.02, 13.02, 15.02, 17.05, 19.05, Pazar: 09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.05, 19.05."