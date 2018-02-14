İEÜ'lü Büşra Elif Yelbuz Oxford'da merhameti araştıracak

Almanya’da doğan, lise eğitimine dek yurt dışında yaşayan Büşra Elif Yelbuz, İEÜ’de psikoloji lisans eğitiminin ardından çocukluk hayaline adım adım yaklaştı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)
Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Dural danışmanlığında hazırladığı çalışmayla yüksek lisans için başvurduğunu anlatan Büşra Elif Yelbuz, “Başvurumun ardından mülakat yapıldı. Burada önceki psikolojik araştırma deneyimlerimi aktardım. Aynı zamanda yüksek lisansta çalışmak istediğim konuyu ve bağımsız araştırma yapma motivasyonumu sordular. Programa her yıl dünya genelinden sadece 13 kişi alınıyor. Oxford Üniversitesi’nde eğitim alma hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum” dedi.
'EN BÜYÜK HEDEFİMDİ'
İnsanları ve davranışları gözlemlemeyi çok sevdiğini, insan beyni hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediği için psikoloji bölümünü tercih ettiğini vurgulayan Büşra Elif Yelbuz, özellikle farklı insanların aynı durumlarda neden çeşitli tepkiler verdiğini araştırmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi:
“Oxford Üniversitesi en büyük hedefimdi. İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki lisans eğitimim boyunca araştırma teknikleriyle ilgili çok detay öğrendim. Doç.Dr. Seda Dural ile çok sayıda çalışma yapma imkanım oldu. Oxford Üniversitesi’nde merhamet duygusu üzerine çalışacağım. Mutsuz ve negatif insanlara göre pozitif ve genel olarak kendisi ile barışık olan insanların neyi farklı yaptığını, nasıl pozitif kaldıklarını ve beyinlerinde ne gibi değişiklikler olduğunu incelemeyi istiyorum.”
Senim Tanay