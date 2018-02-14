İEÜ'lü Büşra Elif Yelbuz Oxford'da merhameti araştıracak

'EN BÜYÜK HEDEFİMDİ'

Senim Tanay

Almanya’da doğan, lise eğitimine dek yurt dışında yaşayan Büşra Elif Yelbuz, İEÜ’de psikoloji lisans eğitiminin ardından çocukluk hayaline adım adım yaklaştı.Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Dural danışmanlığında hazırladığı çalışmayla yüksek lisans için başvurduğunu anlatan Büşra Elif Yelbuz, “Başvurumun ardından mülakat yapıldı. Burada önceki psikolojik araştırma deneyimlerimi aktardım. Aynı zamanda yüksek lisansta çalışmak istediğim konuyu ve bağımsız araştırma yapma motivasyonumu sordular. Programa her yıl dünya genelinden sadece 13 kişi alınıyor. Oxford Üniversitesi’nde eğitim alma hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum” dedi.İnsanları ve davranışları gözlemlemeyi çok sevdiğini, insan beyni hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediği için psikoloji bölümünü tercih ettiğini vurgulayan Büşra Elif Yelbuz, özellikle farklı insanların aynı durumlarda neden çeşitli tepkiler verdiğini araştırmayı amaçladığını belirterek şunları söyledi: