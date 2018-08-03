İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Öğretme ve Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Esin Çağlayan, Y ve Z kuşağının teknoloji adaptasyonları ve kullanımının yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Yeni kuşaklar için eğitim planlaması yaparken günümüz klasik eğitim anlayışları yeterli gelmiyor. Yeni kuşaklar için eğitimde değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale geliyor. Öğrencilerin dikkatleri çabuk dağılıyor, uzun ders saatleri verimliliklerini düşürüyor. Eğitim süreçlerinde teknolojiyi kullanarak zaman-mekân bağımlılığını en aza indirmek gerekiyor. Üniversitemizde, 2015 yılından bu yana akıllı kampüs projesi kapsamında Blackboard öğrenme yönetim sistemini kullanıyoruz. Öğrencilerin her an her yerde ders notları, ders videoları ve ödevler gibi öğelere, istedikleri zaman ve yerde erişimlerini sağlıyoruz" dedi.

'ÖLÇÜMLEME YAPILABİLİYOR'

Öğrencilerin Blackboard sistemine sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarlardan değil mobil uygulama sayesinde telefonlarından da erişebildiklerini kaydeden Dr. Esin Çağlayan, Blackboard Analytics sistemiyle de öğretim elemanlarının öğrencilerin ders içeriklerine ne sıklıkta eriştiğini, geçirdiği süreyi ve ders ile etkileşimini takip edebildiğini söyledi.

Öğrencilerin de kendi performanslarını değerlendirebildiğini aktaran Dr. Esin Çağlayan, bu sistemin dünyanın en başarılı üniversitelerinden Princeton, Johns Hopkins, Manchester gibi üniversiteler tarafından kullanıldığına işaret etti.

BLACKBOARD NEDİR?

Blackboard, öğretim elemanlarının ders-içi ve ders-dışı etkinlikleri tasarlamasını, uygulamasını sağlayan internet tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir. Bu sistem ile öğretim elemanları, öğrenciler ile çevrimiçi iletişim kurabiliyor, ders materyallerini paylaşabiliyor, sınav ve ödevler tasarlayabiliyor. Öğrenciler de, sistem sayesinde kayıtlı oldukları derslerin materyallerine, internet erişimi olan her ortamdan istedikleri saatte ulaşabiliyor. Forum, blog, tartışma panosu gibi etkileşimli ortamlarda öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle de iletişim kurabiliyor.

DHA



