İf İstanbul'da hangi filmler var? İf İstanbul ne zaman? !f İstanbul'da gösterilecek filmler

Can Hakman

Sahi İf İstanbul ne zaman?, 15-25 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da, 1-4 Mart tarihlerinde de Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek.'dain gösterileceği de sinema aşıkları tarafından araştırılıyor.un teması da aynı derecede merak ediliyor. Festival, yenilenmiş kopyasıyla “Sevmek Zamanı”, Ara Güler’in kayıp filmi “Kahramanın Sonu”, 3D bilimkurgu “Prototype”in de yer aldığı özel gösterimleriyle de sinemaseverlerin ilgi odağı olacak. 36 ülke ve 120 yönetmenden toplamda 111 filmin gösterileceği, dijital yayın ağı “Yeni İf ile de 33 farklı şehreni götürecek.Bu yıl “Hayat Var!” temasıyla gerçekleşecek festivalin açılış filmi, Amerikan bağımsız sinemasının 2010’lardaki kraliçesi Greta Gerwig’in yazıp yönettiği, başrollerini Saoirse Ronan, Laurie Metcalf ve Timothée Chalamet’in paylaştığı “Lady Bird / Uğur Böceği” olacak. “Uğur Böceği”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’un Açılış Gecesi’nde seyirciyle buluşacak. Galalar bölümünün sürpriz filmlerinden biri de "Sevmek Zamanı" olacak. "Acı Hayat" (1962), "Yılanların Öcü" (1962), "Susuz Yaz" (1964), "Kuyu" (1968) gibi birçok klasiğin yaratıcısı, Türkiye sinemasının auteurlerinden Metin Erksan'ın yönettiği 1965 yapımı kült film, yenilenmiş kopyasıyla ilk kez genel seyirciyle buluşacak. Reha Erdem’den Nuri Bilge Ceylan’a, Türkiye’de birçok yönetmeni etkilemiş ve onlara ilham vermiş olan “Sevmek Zamanı”, Büyükada’da bir zenginin evinde boyacılık yapan Halil adlı bir adamın, evde karşılaştığı bir kadın fotoğrafına âşık olmasını ve onun suretine saplanıp kalışını konu alıyor. Döneminde Erksan’ın biçimsel yeniliği ve Yeşilçam sinemasına aykırı sinema anlayışı yüzünden gösterilecek sinema bile bulamayan ama yıllar içerisinde külte dönüşen film, “Tüm Zamanların En iyi Türkiye Filmleri” listelerinde ilk sıralardaki yerini de korumaya devam ediyor.!f İstanbul’un kapanış filmi ise, tüm zamanların en kötü filmlerinden biri sayılan ve kötülüğünün güzelliğiyle külte dönüşen 2003 yapımı “The Room”un yapım sürecini konu alan ve James Franco’ya Altın Küre’de En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü getiren “The Disaster Artist / Felaket Sanatçı” olacak. James Franco’nun “The Spectacular Now”ın yaratıcıları Scott Neustadter ve Michael H. Weber’in Greg Sestero ve Tom Bissell’ın “The Disaster Artist: My Life Inside The Room, the Greatest Bad Movie Ever Made" adlı kitabından uyarladıkları senaryodan çektiği “Felaket Sanatçı”, “The Room”un çekim sürecine odaklanıyor ve Hollywood’daki yapımcılara kafa tutarak kendi filmini yapmaya girişen sinema sevdalısı Tommy Wiseau’nun trajikomik hikâyesini anlatıyor. Franco’nun aynı zamanda başrolünde olduğu ve Wiseau’yu canlandırdığı filmde, Wiseau’nun en yakın arkadaşı Greg Sestero’ya Franco’nun kardeşi Dave Franco hayat verirken, Seth Rogen, Zac Efron, Kevin Smith, J.J. Abrams, Zach Braff, Lizzy Kaplan, Kate Upton, Sharon Stone, Adam Scott, Melanie Griffith, Kirsten Bell ve Judd Apatow gibi ünlü isimler de Franco kardeşlerin macerasına eşlik ediyor.!f İstanbul’un farklı, sınırları ve algıyı zorlayan görme biçimlerini araladığı filmlerin yer aldığı “Özel Gösterimler” bölümünde 4 özel film gösterilecek. Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in 1975’te çektiği ve Yavuz zırhlısının sökülmesini anlatan, dünyada çok az gösterim olanağı bulmuş filmi “Kahramanın Sonu”, Güler’in de katılımıyla gösterilecek. Filmin sunumu da yapacak olan Ara Güler, rol aldığı “Otel”, “İz” ve “Güneşe Yolculuk” filmlerinin yönetmeni, dostu Yeşim Ustaoğlu ile “Kahramanın Sonu”nun hikâyesini konuşacak.!f İstanbul’un dünyadan ve Türkiye’den genç yetenekleri keşfettiği yarışması “Uluslararası Keş!f Yarışması”, “Yılın en ilham verici yönetmeni”ni arayacak. İlk ya da ikinci filmini yönetmiş yönetmenlerin filmlerinin yarıştığı Keş!f bölümünde, ABD, Avustralya, Brezilya, Estonya, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, İran, İsveç, Lüksemburg, Portekiz ve Türkiye’den toplam 8 film, 5 bin ABD Doları değerindeki Keş!f Ödülü için jüri karşısına çıkacak. Bu yıl Keş!f jürisi, !f İstanbul programında da yer alan “How to Talk to Girls at Parties” ve “I To the Bone” filmleriyle Hollywood’un dikkatini çeken, Tony Ödüllü İngiliz oyuncu Alex Sharp; New York Times, Washington Post, Rolling Stones, Slate, Village Voice, Sight&Sound ve Reverse Shot gibi yayınlarda sürdürdüğü sinema yazarlığının yanı sıra New York Queens’teki Museum of the Moving Image’ın film küratörlüğünü de yürüten Eric Hynes ve İstanbul-Berlin arasında sürdürdüğü uluslararası oyunculuk kariyerine, “Tersine Dünya”, “Avcı”, “Your Name is Justine”, “Zenne”, “Zerre” ve “Taş” gibi ödüllü filmler sığdırmış, sinemamızın en iyi kadın oyuncularından Jale Arıkan’dan oluşuyor.Keş!f bölümündeki filmler ayrıca, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ve Banu Bozdemir, Gül Yaşartürk ve Sevin Okyay’dan oluşan jüri, seçecekleri bir filme SİYAD Ödülü’nü verecek.Bu yıl beşinci yılına giren ve dünyadan aktivist filmlerin yarıştığı Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması’nda ABD, Almanya, Arjantin, Fransa, Kanada, Katar, Malta, Paraguay, Rusya, Sırbistan, Ukrayna, Türkiye’den toplam 7 film, 5 bin ABD Doları değerindeki ödül için yarışacak. Yarışmanın jürisi, İngiliz yazar Juliet Jacques, yazar ve gazeteci Karin Karakaşlı ve senarist, müzisyen ve oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’dan oluşacak.!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin bu yılki yeniliklerinden biri de !f Yeni adlı bölümü olacak. Son bir yıl içerisinde Türkiye sinemasında üretilmiş ya da Türkiye ile ilgili filmleri buluşturacak olan !f Yeni, yeni sözler ve hikâyelerin derdine düşmüş, genç, yetenekli ve umut vadeden, yenilikçi yönetmenlerin buluşma alanı olmayı amaçlıyor. 7’si Türkiye galası olmak üzere 9 filmin gösterileceği bu bölümde bir film, bu yıl ilk kez verilecek !f Yeni Seyirci Ödülü’nün sahibi olacak. !f seyircilerinin seçeceği film ayrıca, CGV Arthouse’un İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de bulunan salonlarında gösterim olanağı yakalayacak.