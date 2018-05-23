İftara yetişemeyen vatandaşlara metrobüs durağında çorba hizmeti

Zeytinburnu Belediyesi tarafından iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşlara Cevizlibağ metrobüs durağında çorba dağıtıldı. Yolu Cevizlibağ’dan geçen vatandaşlar belediye tarafından dağıtılan çorbalarla oruçlarını açtılar. Yaklaşık bin kişilik çorba dağıtımı yapılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara çorba dağıtımına Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da katıldı.

"ZEYTİNBURNU'NDA RAMAZAN'DA AÇ VE AÇIKTA KİMSE KALMASIN"

İnsanlardan teşekkür almanın, onların gözlerindeki mutluluğu görmenin kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın “ Şükürler olsun bir Ramazan’a daha kavuştuk. Şu an hemşerilerimizle Cevizlibağ’da buluşuyoruz. İftar saatine 1 dakika kadar kaldı. Çorba ikramlarımız var. Cevizlibağ metrobüs durağının yanında Marmaray Kazlıçeşme, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı, Merkez Efendi Cami ve Belediye Meydanı’nda her akşam çorba ikramlarımız ve diğer iftariyelik ikramlarımız oluyor. Güzel bir atmosfer. İnsanlardan teşekkür almak, onların gözlerindeki mutluluğu hissetmek benim için çok güzel bir duygu. Bu hizmeti sunma fırsatı veren Zeytinburnulu hemşerilerime çok çok teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız yetkiyle bu güzel hizmetleri sunabiliyoruz. Rabbim ülkemizi, milletimizi ve tüm mazlumları korusun. Biz bütün mahallelerimizde sokak iftarları yapıyoruz. 15 Temmuz Meydanı’nda hafta sonlarında çok yoğun katılımlarla iftarlarımız oluyor. Sokak iftarlarında ve meydandaki iftarda organizasyonu belediye olarak yapıyoruz. Zeytinburnu’nda Ramazan’da aç ve açıkta kimse kalmasın diye arzu ediyoruz. Tabi buradaki çorba dağıtımı imkanla ilgili değil. İşinden gelenler, koşturmacanın içinde olanlar buradaki imkanlarımızdan yararlanmış oluyorlar “ diye konuştu.

Gine’den İstanbul’a üniversite için gelen Cebrail Bakalakamaha isimli öğrenci ise ,“ İstanbul’da yaşıyorum. Öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi’nde işletme okudum. Şu anda çorbanın tadına bakmadım ama güzel görünüyor. Gine kültüründe çorba yoktur ama bir lokanta var. Adı İstanbul Lokantası. Biz orada çorba içiyoruz. Bu iftar için belediyeye teşekkür ediyorum, çok mutluyum “ dedi.

Böyle bir hizmetin insanlar için gayet güzel olduğunu söyleyen İsmail Dolutaş isimli vatandaş da , “ Çorba gayet güzel. Ben iki senedir her zaman bu saatlerde iftar vakti geçtiğim zaman alırım. İkram ediyorlar. Çorbasının yanında ekmeği de güzel. Bu bir paylaşımdır. Ramazan’da belediyelerin böyle bir hizmet vermesi insanlar için gayet güzel. Bunu bütün belediyelerin yapması gerekir. Hanımın çorbasının üzerine çorba olmaz tabi. Onun yaptığına kötü diyemem kesinlikle. Sonuçta eve gidiyorum “ dedi.

Ramazan ayı boyunca her gün Cevizlibağ metrobüs durağı, Marmaray Kazlıçeşme, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı, Merkez Efendi Cami ve Belediye Meydanı’nda vatandaşlara çorba hizmeti verilmeye devam edilecek.