İftara yetişmek isterken arabayla takla attı
Kastamonu'da bir araç sürücüsü iftara giderken yağışlı havada yolda su birikintisine kapıldı. Yoldan çıkan araç takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı
Kastamonu’dan Araç ilçesine bir yakınlarının iftar programına giden Ayhan Yaman (50) idaresindeki otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolunda oluşan su birikintisine aracını kaptırdı.
TAKLA ATTI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yoldan çıkarak refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Ayhan Yaman ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe Yaman (50), oğlu İsmail Yaman (19) ve kızı Figen Yaman (23) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.