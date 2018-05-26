İGDAŞ'tan yapılan açıklamada; İstanbul'un bazı ilçelerinde PTT'den geldiğini belirterek, abonelerden doğalgaz tesisatında sorun olduğu yönünde İGDAŞ adına düzenledikleri sahte evrakla, vatandaşlardan kargo-posta ücreti talep eden kişiler olduğu konusunda şikayetler alındığı belirtti.

İGDAŞ AÇIKLAMA YAPTI

Açıklamanın devamında, şirketin söz konusu yöntemle posta ve evrak gönderimleri yapmadığını ve benzer yöntemle dolandıcılığa uğrayanların emniyete ihbarda bulunmaları istendi. İGDAŞ'ın uyarısı şöyle: "İGDAŞ hiçbir zaman karşı ödemeli posta gönderimi yapmaz. Bu şekilde sizden kargo-posta acreti isteyen kişilere itibar etmeyiniz. Gönderiyi teslim almayıp durumu Emniyet güçlerine haber veriniz."