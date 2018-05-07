Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Igor Tudor basın toplantısında çıldırdı

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, dün takımı Udinese'yle Inter karşısında yaşadıkları 4-0'lık hezimetin ardından çıktığı basın toplantısında sinirlerine hakim olamadı.

Igor Tudor basın toplantısında çıldırdı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor için Udinese macerası da iyi başlamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta Benevento ile 3-3 berabere kalan Tudor, dün de Inter deplasmanında 4-0'lık bir hezimet yaşadı.

Hırvat teknik adam, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'deki günlerini hatırlatır bir ruh hâli sergiledi.


'BURASI HERGELE MEYDANI DEĞİL'


Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan Cim Bom'un eski hocası, "Burası hergele meydanı değil." diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.

Tudor'un Sarı Kırmızılı takımla olan macerası, 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son bulmuştu.

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te

Franck Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
Şenol Güneş iddialara son noktayı koydu

Şenol Güneş iddialara son noktayı koydu
Beşiktaş - Kayserispor canlı anlatım

Beşiktaş - Kayserispor canlı anlatım
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Nerede?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Nerede?
Kenan Sofuoğlu kimdir? Motosiklet yarışlarını neden bıraktı?

Kenan Sofuoğlu kimdir? Motosiklet yarışlarını neden bıraktı?
Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu

Omurilik felçlisiydi şimdi 'itici güç' oldu
Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı

Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktalama kararı aldı
Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor

Aziz Behich Dünya Kupası'na katılıyor
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Hangi şehirde?

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Hangi şehirde?
Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor

Boluspor, Spor Toto Süper Lig'i istiyor
Trabzonspor kâbustan uyanamıyor

Trabzonspor kâbustan uyanamıyor