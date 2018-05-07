Igor Tudor basın toplantısında çıldırdı

Galatasaray
'ın eski teknik direktörü Igor Tudor
için Udinese
macerası da iyi başlamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçta Benevento
ile 3-3 berabere kalan Tudor, dün de Inter
deplasmanında 4-0
'lık bir hezimet yaşadı.
Hırvat teknik adam, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'deki günlerini hatırlatır bir ruh hâli sergiledi.
'BURASI HERGELE MEYDANI DEĞİL'
Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan Cim Bom
'un eski hocası, "Burası hergele meydanı değil.
" diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.
Tudor'un Sarı Kırmızılı takımla olan macerası, 2-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor
mağlubiyetinin ardından son bulmuştu.
Fanatik
Haber Merkezi