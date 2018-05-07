Igor Tudor basın toplantısında çıldırdı



'BURASI HERGELE MEYDANI DEĞİL'

Haber Merkezi

'ın eski teknik direktörüiçinmacerası da iyi başlamadı. Takımıyla çıktığı ilk maçtaile 3-3 berabere kalan Tudor, dün dedeplasmanında'lık bir hezimet yaşadı.Hırvat teknik adam, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye'deki günlerini hatırlatır bir ruh hâli sergiledi.Basın toplantısının düzenlendiği odadaki aşırı gürültüden dolayı rahatsızlık duyan'un eski hocası, "" diyerek gazetecilere sert tepki gösterdi.Tudor'un Sarı Kırmızılı takımla olan macerası, 2-1'likmağlubiyetinin ardından son bulmuştu.