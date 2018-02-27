İgor Tudor bombası! Geri dönüyor

BURSASPOR'UN TUDOR PLANI

Erdinç Şahin

teknik direktörin koltuğu sallanıyor. Son olarakkarşısından 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Fransız hoca yerine gelecek teknik direktör adayları belli oldu.Teknik direktör Paul Le Guen ile ilgili henüz kesin kararını vermeyen Bursaspor yönetimi, yeni hoca konusunda yol haritasını oluşturdu. Eğer Fransız teknik direktör ile yollar ayrılırsa takımın Bursaspor yardımcı antrenörü Mustafa Er'e teslim edilmesi en yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor.Aralık ayındatarafından görevine son verilen ve henüz boşta olanda listede yer aldı.Bu sezon Alanyaspor'da tutunamayanveyanı sıra Konyaspor'dan ayrılanlisteye dahil edildi.