Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Erdinç Şahin

'daki macerasının ardından'ın başına getirilen, bu sezon 16. haftadakimağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti.Geçtiğimiz haftaile anlaştıktan sonra ilk maçındaile deplasmandaberabere kalan Hırvat teknik adam, Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.'un sorularını yanıtlayan Tudor, kendisinin yerine'in getirilmesine yönelik şu ifadeleri kullandı: