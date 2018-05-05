Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Udinese'yle anlaşan Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'dan Fatih Terim'le ilgili açıklama geldi.

Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Karabükspor'daki macerasının ardından Galatasaray'ın başına getirilen Igor Tudor, bu sezon 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti.

Geçtiğimiz hafta Udinese ile anlaştıktan sonra ilk maçında Benevento ile deplasmanda 3-3 berabere kalan Hırvat teknik adam, Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.

La Gazzetta dello Sport'un sorularını yanıtlayan Tudor, kendisinin yerine Fatih Terim'in getirilmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da ilk 12 maçın ardından liderdik. Sonra ise liderin yalnızca 1 puan gerisine düştük. Ancak onlar Terim'i geri getirmeyi tercih ettiler. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok."

Fanatik

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!

UEFA'nın Galatasaray kararı belli oldu!
Şenol Güneş rotayı çizdi

Şenol Güneş rotayı çizdi
Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!

Valbuena ile Aykut Kocaman arasındaki buzlar eridi!
Son dakika! Beşiktaş'a tarihi ceza

Son dakika! Beşiktaş'a tarihi ceza
Beşiktaş’ın borcu 1 milyar 912 milyon TL

Beşiktaş’ın borcu 1 milyar 912 milyon TL
Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan ortak karar
Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı

Beşiktaş, Burak Yılmaz'la anlaştı
Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı

Medipol Başakşehir son dakikada yıkıldı
Süper Lig'de puan durumu

Süper Lig'de puan durumu
Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!

Sivasspor maçında Arda Turan çıldırdı!
Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı

Mossoro, 1 dakika ara ile iki sarı kart görerek oyundan atıldı