Igor Tudor'dan Fatih Terim açıklaması

Karabükspor
'daki macerasının ardından Galatasaray
'ın başına getirilen Igor Tudor
, bu sezon 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor
mağlubiyetinin ardından takımdan gönderilmişti.
Geçtiğimiz hafta Udinese
ile anlaştıktan sonra ilk maçında Benevento
ile deplasmanda 3-3
berabere kalan Hırvat teknik adam, Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili konuştu.
La Gazzetta dello Sport
'un sorularını yanıtlayan Tudor, kendisinin yerine Fatih Terim
'in getirilmesine yönelik şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'da ilk 12 maçın ardından liderdik. Sonra ise liderin yalnızca 1 puan gerisine düştük. Ancak onlar Terim'i geri getirmeyi tercih ettiler. Bu konuda söylenecek fazla bir şey yok.
"
Fanatik
Erdinç Şahin