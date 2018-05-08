Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Igor Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış

Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor'un, Yunanistan ekibi PAOK'u çalıştırdığı dönemde takımdan gönderilmesinin sorumlusu olarak gördüğü Garry Rodrigues'i, kişisel husumeti sebebiyle oynatmadığı iddia edildi. Fatih Terim'in göreve geldikten sonra her maçta forma şansı verdiği yıldız oyuncu gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Igor Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış
Süper Lig'de son iki haftaya lider giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim döneminde ligde her maç ilk 11'de olan Garry Rodrigues'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu...

Perde arkasında yaşananların Rodrigues'in performansıyla ilgili olmadığını Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan ortaya çıkardı. Rodrigues'in Igor Tudor ile PAOK'ta yaşadığı kişisel sorunların ceremesini Galatasaray'da çektiği ortaya çıktı. Hırvat hoca, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Yunan ekibinden kovulma sürecinden Rodrigues'i sorumlu tuttu. Yıldız oyuncunun o dönem kendisini PAOK Başkanı'na şikayet ettiğini düşünen Igor Tudor, 27 yaşındaki futbolcudan intikamını Galatasaray'da aldı... Bu arada İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Schalke kulüpleri uzun süredir Garry Rodrigues'i takip ediyor. Rodrigues'i gündemine alan son takım ise Crystal Palace oldu. Premier Lig'de kalmayı garantileyen Crystal Palace'ın scoutlarını Galatasaray-Yeni Malatya maçına göndereceği öğrenildi.
 

TERİM'İN 1 NUMARASI OLDU


Tudor döneminde 16 haftada 1 gol, 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim'le ligde çıktığı 16 maça 8 gol, 5 asist sığdırdı. Akhisar'da yaptığı dubleyle galibiyeti getiren Rodrigues'in bu performansı Terim için sürpriz değil... İmparator'un göreve gelmeden önce takip ettiği Galatasaray'da, en beğendiği oyuncu Rodrigues'ti.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e 40 milyon euro

Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir'e 40 milyon euro
Umut Bozok'tan transfer itirafı: Galatasaray!

Umut Bozok'tan transfer itirafı: Galatasaray!
Galatasaray Rolando’yu bedavaya alacak!

Galatasaray Rolando’yu bedavaya alacak!
Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!

Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!
Trabzonspor'da Dunga sesleri!

Trabzonspor'da Dunga sesleri!
Ryan Donk Galatasaray'la sözleşmesini uzatıyor!

Ryan Donk Galatasaray'la sözleşmesini uzatıyor!
Gomis'ten çarpıcı açıklama: Bir daha penaltı atmam!

Gomis'ten çarpıcı açıklama: Bir daha penaltı atmam!
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, takdir topladı

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, takdir topladı
Gökdeniz Karadeniz’in Rusya’da gurur gecesi!

Gökdeniz Karadeniz’in Rusya’da gurur gecesi!
Son dakika: Meteoroloji'den güzel haber

Son dakika: Meteoroloji'den güzel haber
5 banka faizi yüzde 0.99’a çekiyor

5 banka faizi yüzde 0.99’a çekiyor