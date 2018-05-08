Igor Tudor, Garry Rodrigues'ten intikam almış

TERİM'İN 1 NUMARASI OLDU

Erdinç Şahin

'de son iki haftaya lider giren'da teknik direktördöneminde ligde her maç ilk 11'de olan'i, eski hocası Tudor yedek bırakıyordu...Perde arkasında yaşananların Rodrigues'in performansıyla ilgili olmadığını Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan ortaya çıkardı. Rodrigues'in Igor Tudor ile'ta yaşadığı kişisel sorunların ceremesini Galatasaray'da çektiği ortaya çıktı. Hırvat hoca, 2015-16 sezonunda çalıştırdığı Yunan ekibinden kovulma sürecinden Rodrigues'i sorumlu tuttu. Yıldız oyuncunun o dönem kendisini PAOK Başkanı'na şikayet ettiğini düşünen Igor Tudor, 27 yaşındaki futbolcudan intikamını Galatasaray'da aldı... Bu arada İngiltere'den Newcastle, Fransa'dan Lyon ve Almanya'dan Schalke kulüpleri uzun süredir Garry Rodrigues'i takip ediyor. Rodrigues'i gündemine alan son takım ise Crystal Palace oldu. Premier Lig'de kalmayı garantileyen Crystal Palace'ın scoutlarını Galatasaray-Yeni Malatya maçına göndereceği öğrenildi.Tudor döneminde 16 haftada 1 gol, 3 asistle oynayan Garry Rodrigues, yeni hocası Fatih Terim'le ligde çıktığı 16 maça 8 gol, 5 asist sığdırdı. Akhisar'da yaptığı dubleyle galibiyeti getiren Rodrigues'in bu performansı Terim için sürpriz değil... İmparator'un göreve gelmeden önce takip ettiği Galatasaray'da, en beğendiği oyuncu Rodrigues'ti.