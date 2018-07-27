İğrenç olay kaza yapınca ortaya çıktı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Samsun-Ankara karayolu Adalar mevkiinde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

AİLESİ KAYIP BAŞVURUSU YAPMIŞ

Mustafa D.(36) ve Erkan C. (36) adlı zanlılar 55 plakalı otomobil ile seyir halindeyken Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri mevkiinde otostop çeken ve ailesinin Rize ilinde polise kayıp başvurusu yaptığı 15 yaşındaki E.K.'yi araçlarına aldılar.

PARA KARŞILIĞINDA İLİŞKİ İDDİASI

Araçla bir süre geçtikten sonra Samsun-Ankara yoluna gittiler. E.K. ile para karşılığında 200 liraya anlaştıkları ileri sürülen Mustafa D. ve Erkan C. araç içinde sırayla cinsel ilişkiye girdiler.

Daha sonra Mustafa D. idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak yoldan çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü Mustafa D. ile E.K. adlı kız çocuğu hafif şekilde yaralandılar.

EKİPLER KAZAYI GÖRDÜ

Kazayı gören Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kazayla ilgili işlem yaptıkları sırada E.K adlı kız polislere Mustafa D. ve Erkan C.'nin kendisine tecavüz ettiğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Bu sırada Erkan C., kızın kendilerine tecavüz ettiklerini polise söylemesi üzerine panik içinde kaçmaya başladı. Polis havaya uyarı ateşi açıp Erkan C.'yi yakalamak istedi ancak, şahıs kaçmayı başardı. Kazada yaralanan Mustafa D. ve E.K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olay jandarmaya haber verildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan Ercan C.'yi Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Mustafa D. de jandarma tarafından gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki sorgulanmaları tamamlanan Mustafa D. ve Erkan C., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.