İhanet haberlerinden sonra Özcan Deniz'den aşk pozu!

Buse Narcı eski sevgilisi Özcan Deniz ile görüştü mü? (Buse Narcı İlk kez Magazin D'ye konuştu)

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Çiğdem Saltık

geçen hafta eski sevgilisiile gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ayrı ayrı bir sitenin giriş kamerasına yakalanan ikili 'aşk yok, bir yıldır görüşmüyoruz' açıklamasını yapmıştı.Çıkan haberlerin ardındanarasının açıldığı iddia edilmişti.Çift dün Etiler'de bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Her şey yolunda mesajı veren ikili objektiflere gülerek poz verdi.bugün de Instagram hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.' dizisinin Uludağ'da gerçekleşen çekimlerinde çekilen kareye binlerce beğeni geldi.Özcan Deniz fotoğrafın altına "Setimizin gözü Sanem Arslantürk'ün yakaladığı güzel bir kare.. Teşekkürler Sanem.." yazdı.Daha sonra da fotoğrafına ''Pamuk prensesim'' yorumunu yaptı.