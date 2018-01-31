İhanet haberlerinden sonra Özcan Deniz'den aşk pozu!

Özcan Deniz'in
geçen hafta eski sevgilisi Buse Narcı
ile gizli aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ayrı ayrı bir sitenin giriş kamerasına yakalanan ikili 'aşk yok, bir yıldır görüşmüyoruz' açıklamasını yapmıştı.
Çıkan haberlerin ardından Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in
arasının açıldığı iddia edilmişti.
Buse Narcı eski sevgilisi Özcan Deniz ile görüştü mü? (Buse Narcı İlk kez Magazin D'ye konuştu)
Çift dün Etiler'de bir mekanda yemek yerken görüntülendi. Her şey yolunda mesajı veren ikili objektiflere gülerek poz verdi.
Özcan Deniz
bugün de Instagram hesabından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
'İstanbullu Gelin
' dizisinin Uludağ'da gerçekleşen çekimlerinde çekilen kareye binlerce beğeni geldi.
Özcan Deniz fotoğrafın altına "Setimizin gözü Sanem Arslantürk'ün yakaladığı güzel bir kare.. Teşekkürler Sanem.." yazdı.
Daha sonra da fotoğrafına ''Pamuk prensesim'' yorumunu yaptı.
İŞTE ÖZCEN DENİZ'İN PAYLAŞIMI:
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Çiğdem Saltık