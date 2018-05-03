İhlas Koleji'nde bahar şenliği coşkusu



TÜM ÇOCUKLAR DAVETLİ

Senim Tanay

Şişme oyun alanında minikler eğlencenin tadını çıkarırken ağabeyleri ve ablaları da geleneksel çocuk oyunları, okçuluk, dart gibi alanlarda hünerlerini sergiledi. Bilimsel deney ve robotik stantlarını da gezen çocuklar farklı deneyimler yaşadı. Kurulan ahşap atölyesinde ise uzman eğitimciler eşliğinde çocuklar el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptı.Şenlik hakkında konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, çocukların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağlayacak organizasyonlardan ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi. İkinci organizasyonun 5 Mayıs Cumartesi günü Bahçelievler Kampüsü’nde, üçüncü organizasyonun da 12 Mayıs Cumartesi günü Ispartakule Bizimevler Kampüsü’nde düzenleneceğini hatırlatan Bedri Yeltekin, tüm çocukları bahar şenliğine davet etti.Şenlikte ayrıca geliri şehit ailelerine bağışlanmak üzere kermes düzenlendi. Şenliğe katılan aileler kermese yoğun ilgi gösterdi.