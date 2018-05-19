İhracata seramik dopingi

Murat GÜLDEREN





Türkiye İhracat Katkı Endeksi'nin 2018 yılı ilk çeyrek (ocak-şubat-mart) verileri açıklandı. Buna göre, 18 sanayi sektörü arasında inşaat seramikleri yüzde 26.5’lik oranla ilk çeyrekte ihracata katkı oranı en yüksek sektör oldu. Pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.17 büyüme sağladı.

GİYİM ETKİSİ

İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 7,74 ile giyim eşyaları ve 4,10 ile mobilya sektörü oldu. Giyim eşyalarının katkı oranı bir önceki çeyreğe göre artarken, mobilya sektörünün katkı oranı düşüş gösterdi. Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz “Türkiye ekonomisinde en önemli sorunların başında ekonominin döviz açığı vermesi geliyor. Ekonominin ve sektörlerin döviz fazlası vermesi hem ihracat yapabilmesi hem de iç pazardaki ihtiyacın yurtiçi üretim ile karşılanmasıyla mümkün. Böylece sektörler net döviz fazlası yaratma imkanı buluyor” dedi.

REKABET GÜCÜ ARTTI

İhracat katkı endeksinin sektörlerin rekabet gücü için gösterge olduğunu kaydeden Erdem Çenesiz “2015-2018 yılı arasında sektörlerin ihracat katkı oranlarındaki gelişmeler aynı zamanda rekabet güçlerindeki gelişmeleri de yansıtıyor. İnşaat seramikleri 2015-2018 arasında ihracat katkı oranını 20,2 puan ile en çok artıran sektör oldu. Çünkü bizler bunu yaparken hem ihracatı artırdık, hem de iç pazara yönelik ithalatı azalttık. Bu da sektörümüzün bu dönemde rekabet gücünü önemli ölçüde artırdığının göstergesidir. Hem dış pazarlarda rekabet gücümüz arttı, hem de yurtiçinde yabancı rakiplerimiz karşısında rekabet gücümüzü iyileştirdik” dedi.



