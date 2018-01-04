İhracatçılar toplantısındaki tek kadın fotoğrafta kayboldu!

İdil Janet Demiray

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı ihracatta atılım yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014’deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak” dedi.Toplantı sonrası da ‘TİM Aile Fotoğrafı’ çektirildi. İhracatçı birlik başkanlarının yer aldığı fotoğrafta tekkadın vardı: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkan Yrd. Ebru Şapoğlu. Beyler centilmenlik yapıp ön sırada yer vermeyince Ebru Hanım, fotoğrafta kayboldu!