İhracatta fabrikaları sollayan diş kliniği

HEDEF DAHA ÜST SIRALARDA YER ALMAK

BOX TEKNİĞİ DİŞ TEDAVİLERİNDE ÇIĞIR AÇTI

Senim Tanay

Sağlık turizmi, tedavi amacıyla yapılan seyahatler olmasının yanı sıra Türkiye'deki sağlık kuruluşlarının büyümesine de öncelik eden önemli bir turizm türü. Ülkemizde de başarılı hekimlerin olması, son teknoloji tedavilerin uygulanması, hastanelerin sayılarının ve yatak kapasitesinin fazla olması, sağlık kurumlarında güler yüzlü, dil bilen personelin olması sağlık turizminde gün geçtikçe daha fazla tercih edilen ülke olmamızı sağlıyor.Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Nihat Tanfer tarafından kurulmuş olan Tanfer Klinik ise sağlık turizmine ve Türkiye ihracatına olan katkılarından dolayı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ödüllendirildi. Tanfer Klinik, rakiplerini ve hatta birçok büyük kuruluşu geride bırakarak ‘Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda 430. olarak sertifika aldı.Tanfer Klinik kurucusu Dr. Nihat Tanfer, 1981 yılından günümüze diş ve çene cerrahisi alanında tedavilerini gerçekleştirdiği klinikte uzun yıllardır yurt dışı hastalarını da tedavi ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyor. Bu çalışmaları son bir yılda daha da artırarak yurt dışındaki tedarikçi firmalarla özel anlaşmalar gerçekleştirdi. Büyük ve kapsamlı bir implant kampanyasını hayata geçirdi. Bu indirimlerle ülkemizi tedavi kalitesinin yanı sıra fiyatlandırması nedeniyle de tercih eden Arap ülkelerinin dışında, fiyat politikası nedeniyle Macaristan ve Romanya’yı tercih eden pek çok Avrupa ülkesi vatandaşının da ülkemize yönlenmesi sağlandı. Tanfer Kliniğin hedefi, bu yıl sıralamada daha üst sıraya yükselmek.‘Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Araştırması'nda 430. sırayı alan Tanfer Klinik’in kurucusu Dr. Nihat Tanfer, “Yurt dışındaki kongrelerden de gözlemlediğim kadarıyla kliniğimizde kullanılan teknikler, diğer birçok ülkeye göre daha gelişmiş. Bundan gurur duyuyorum. Üstelik dünyada sadece 5-6 merkezde yapılan bir yöntemi biz, Tanfer Klinik’te 2012 yılından beri uyguluyoruz. Kaybolan kemik dokusunun yeniden oluşturulabilmesi için birtakım kemik yapılandırma yöntemleri kullanılır. Bu tekniklerde hayvansal kaynaklı kemikler kullanılır. Bu kemikler, özel tekniklerle laboratuvar ortamında insan kemik dokusuna uygun hale getirilir. Kaybolan çene kemiğinin içerisine cerrahi operasyonla yerleştirilir. Bunun sonucunda kaybolan çene kemiği yeniden yapılandırma yöntemi olan 'Box Teknik’ adındaki özel bir operasyon sayesinde 600’e yakın hastaya implant yapılabildi ve yaşam kaliteleri artırıldı. ‘Box Teknik’ uygulamaları, diş tedavilerinde büyük çığır açtı. Ancak henüz beşinci senesinde olan tedavinin önemi 15 yıl sonra daha fazla anlaşılacak. Ne kadar ileri ve yüksek teknolojilerle tedaviler yaptığımız o zaman ortaya çıkacak” dedi.