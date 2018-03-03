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'İhracatta moral veren artış trendi sürecek'

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu, "İhracatta moral veren bu artış trendinin süreceğini bekliyoruz." dedi

'İhracatta moral veren artış trendi sürecek'
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ihracatta moral veren artış trendinin sürmesini beklediklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı geçici dış ticaret verilerini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, şubat ayında ihracatın 13 milyar 182 milyon, ithalatın da 18 milyar 936 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsattı.


'2018'E İYİ BAŞLADIK'


İhracatta en yüksek şubat ayı performansının elde edildiğini aktaran Zeytinoğlu, "2018'e iyi bir performansla başladığımız ihracat artışının şubat ayında da devam ettiğini ve ihracat tarihindeki en yüksek şubat ayı gerçekleşmesi olduğunu görüyoruz. İhracatta moral veren bu artış trendinin süreceğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayhan Zeytinoğlu, ihracat artışına en fazla katkının otomotiv sektöründen geldiğini vurgulayarak, şubat ayında gerçekleştirilen 13,2 milyar dolarlık ihracatın yüzde 18'ini bu sektörün gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Dış ticaret açığının her aşamada izlenmesi gerektiğine değinen Zeytinoğlu, üretimde girdi olarak kullanılan ara malı ithalatının tüm ithalattaki payının yüzde 75,5 seviyesinde olmasının üretimdeki hareketliliğin göstergesi olduğunu ifade etti.

AA


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