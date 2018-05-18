İhtiyaç sahibi kardeşleri için 50 koli yardım topladı

Beydağ Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Cansu Akın, sosyal medya aracılığıyla zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüklerini öğrendiği, Kırşehir Çiçekdağı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrenciler için kampanya başlattı.

Önce akrabalarından, sonra okuldan ve ilçedeki esnaftan giyim ve kırtasiye malzemesi toplayan Akın, sosyal medyada da kampanya başlattı. Kısa süre içerisinde 50 koli yardım malzemesi toplamayı başaran Akın, bunları kargoyla okula gönderdi.

'BANA NE DEYİP GEÇEMEZSENİZ'

Cansu Akın, kendisinden yaşça küçük olan öğrenciler için bir şeyler yapma sorumluluğunu hissettiğini belirterek, "Gençler ve öğrenciler arasında dayanışma olması gerekiyor. Bazı şeyler hakkında 'Bana ne ya’ deyip geçemezsiniz. Kırşehir’deki kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum" dedi.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)



