II. Abdülhamid'in Osmanlı keşif gezisi fotoğrafları sergilenecek

Senim Tanay

adlı sergi bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor.Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker’in üstlendiği, tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl’ün yaptığı sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerini kapsamlı olarak belgelemek amacıyla Hoca Ali Rıza, Serverili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi dönemin önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyetinin bölgedeki çalışmalarını merkez alıyor. Aynı zamanda Fransız Gaumont Pathé arşivinden Bursa’nın bilinen ilk video görüntüleri de ziyaretçilere sunulacak.Benzeri albümler Milli Saraylar ve İstanbul Üniversitesi arşivinde bulunmasına rağmen ciltlenmiş olmaları sebebiyle yalnızca dijital ortamdan erişime açıkken bu sergideki fotoğraf ve belgeler ayrı ayrı saklanmış olmaları sayesinde sergilenebiliyor oluşlarıyla da bir ilk. Sergi yerleşim yerleri, mimari yapılar, peyzaj ve Osmanlı fotoğrafçılığı hakkında önemli bilgiler veriyor."Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886)", 30 Eylül 2018’e kadar ziyaret edilebilir.