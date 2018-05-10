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II. Abdülhamid'in Osmanlı keşif gezisi fotoğrafları sergilenecek

II. Abdülhamid'in erken Osmanlı yerleşim birimlerini belgelemek için dönem­in önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan heyete hazırlatıp Almanya şansölyesi Otto von Bismarck’a hediye ettiği üç ciltlik fotoğraf albümünü gün yüzüne çıkaran sergi, tarih ve fotoğraf meraklılarıyla buluşuyor. Albüm, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) tarafından gün yüzüne çıkarıldı

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:44
II. Abdülhamid'in Osmanlı keşif gezisi fotoğrafları sergilenecek
 "Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886)" adlı sergi bugün kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker’in üstlendiği, tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl’ün yaptığı sergi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerini kapsamlı olarak belgelemek amacıyla Hoca Ali Rıza, Serverili Ahmed Emin, Ahmet Şekûr ve Mehmed Emin gibi dönemin önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyetinin bölgedeki çalışmalarını merkez alıyor. Aynı zamanda Fransız Gaumont Pathé arşivinden Bursa’nın bilinen ilk video görüntüleri de ziyaretçilere sunulacak.



Benzeri albümler Milli Saraylar ve İstanbul Üniversitesi arşivinde bulunmasına rağmen ciltlenmiş olmaları sebebiyle yalnızca dijital ortamdan erişime açıkken bu sergideki fotoğraf ve belgeler ayrı ayrı saklanmış olmaları sayesinde sergilenebiliyor oluşlarıyla da bir ilk. Sergi yerleşim yerleri, mimari yapılar, peyzaj ve Osmanlı fotoğrafçılığı hakkında önemli bilgiler veriyor.



"Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886)", 30 Eylül 2018’e kadar ziyaret edilebilir.



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