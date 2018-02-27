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II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

Sultan II. Abdülhamid'in dönemini konu edinen televizyon dizisine padişahın üçüncü kuşak torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars'tan "O benim için bir facia" tepkisi geldi.

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi
Sultan II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, geçtiğimiz günlerde büyük dedesi Sultan II. Abdulhamid’in ölümünün 100. yılında Merkez Sabancı Camii’nde mevlit okuttu. Tars, burada son dönemlerde televizyonlarda gösterime giren ve Osmanlı Devletini anlatan dizilere tepki gösterdi.
 

"BÖYLE ŞEYLER OLABİLİR MİYDİ?"


Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, "Bizim aile 700 yıllık bir tarih yazdı. İçlerinde iyi kötü şeyler de vardı ama bazı şeylere hakikaten söylenecek hiçbir şey bulamıyorum. Kanuni Sultan Süleyman’ı anlatan bir film yaptılar. Burada sarayın içerisinde hep böyle hanımlar bir payitahttan diğerine giderek yaşayabilir miydi? Böyle şeyler olabilir miydi?" dedi.
 

"BENİM İÇİN BİR FACİA"


Tars, büyük dedesi Abdulhamid ile ilgili çekilen diziyle ilgili de, "O benim için bir facia. İlk seferinde seyrettiğimde şöyle bir sahneye maruz kaldım, Sultan Abdülhamit at arabasında rahat bir şekilde tabanca çıkarıyor. siz böyle bir şey düşünebilir misiniz? Bu sahneyi gördükten sonra 'bu dizi benim için geçerliliği yok' dedim" şeklinde konuştu.

Daha önceki dizilere de söyleyecek bir şey bulamadığını ifade eden Tars, "Dizilerde hayal dünyası kullanılabilir ama keşke arkasında yorumda yapılabilse. Bir olay anlatıyorlarsa arkasında bildirme olarak anlatsaydılar. Hem benim için hem başkaları için iyi olurdu" dedi.

Tunus’ta doğan Ayşe Adile Nami Osmanoğlu Tars, Fransa’da okuyup 1974 yılında Türkiye’ye döndü. İki çocuğuyla ayakta durmaya çalışırken Tarsuslu çiftlik sahibi Ali Refik Tars ile evlendi. Tars, şimdi burada çiftçilik yapıyor.


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