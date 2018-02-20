15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

IKBY merkezi yönetimin varlığını kabul etti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) havalimanlarında merkezi yönetime bağlı güvenlik gücünün bulunması şartını kabul ettiğini ve bu havalimanlarını yakında uluslararası uçuşlara açacaklarını söyledi

IKBY merkezi yönetimin varlığını kabul etti
İbadi, başkent Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, IKBY ile havalimanları, sınır kapılarının kontrolü ve askıda bulunan diğer konular hakkında süren müzakerelerde son aşamaya gelindiğini ifade etti

 "Eğer şartlarımız kabul edilmezse 5 ay da 10 ay da o havalimanları açılmaz"


IKBY'nin merkezi yönetime bağlı güvenlik güçlerinin havalimanlarında görev yapması şartını kabul ettiğini belirten İbadi, şunları aktardı:

"IKBY, güvenlik gücü ve pasaport işlemlerinden sorumlu memurların havalimanlarında bulunması şartını kabul etti. Dünyanın her yerinde havalimanları ve sınır kapıları kontrolleri merkezi yönetimlerde bulunur. Merkezi yönetimin şartlarının tamamı kabul edilince havalimanları yurt dışı uçuşlarına açılacak. Eğer şartlarımız kabul edilmezse 5 ay da 10 ay da o havalimanları açılmaz."


 Kerkük'te Türkmenleri hedef alan suikastlar


İbadi, Kerkük'te Türkmenlere yönelik son aylarda gerçekleştirilen suikastlarla ilgili sorulara da cevap verdi. Başbakan İbadi, Kerkük'teki güvenlik durumunun iyi, bundan yana da içinin rahat olduğunu savunarak, suikast iddialarının "abartıldığını düşündüğünü" belirtti. İbadi, Kerkük'teki tüm bileşenlerin güvenliğini koruma sorumlulukları olduğunu da vurgulayarak, suikast eylemleriyle ilgili incelemelerin sürdüğünü kaydetti.

Irak içerisinden İran'a yönelik NATO saldırıları iddialarına dair ise İbadi, ülke topraklarının İran ve diğer hiçbir ülkeye saldırı için kullanılmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü
Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklandı

Eski HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, tutuklandı

AK Parti’de 2 üye ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

AK Parti’de 2 üye ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi

Celalettin Can ve 18 kişiye tutuklama talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini çok ağır öderler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini çok ağır öderler
İşten çıkarılan işçiler, çatıya çıktı

İşten çıkarılan işçiler, çatıya çıktı
HDP’nin TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu

HDP’nin TBMM Başkanvekili Mithat Sancar oldu
HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a hapis

HDP eski il yöneticisi Seyithan Kılıç'a hapis

Bakan Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen alacağız

Bakan Yılmaz: Bu yıl 25 bin öğretmen alacağız
Kimyasal hadım nedir? Tecavüzcüye kimyasal hadım nasıl yapılır?

Kimyasal hadım nedir? Tecavüzcüye kimyasal hadım nasıl yapılır?
Jandarma hareket halindeki tren içinde köpeklerle arama yaptı

Jandarma hareket halindeki tren içinde köpeklerle arama yaptı