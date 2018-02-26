IKBY'nin yurt dışı uçuş yasağı 3 ay uzatıldı



HER İKİ HAVALİMANINA DA YURT DIŞI UÇUŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Can Hakman

Uluslararası Havalimanı Basın Sözcüsü Telvan Sıveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada Irak Sivil Havacılık Kurumundan kendilerine gönderilen uyarı mailinde, yurt dışı uçuş yasağının 3 ay daha uzatıldığı bilgisinin yer aldığını belirtti.Sıveyli, Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarında 31 Mayıs tarihine kadar uçuş yasağının devam edeceğini söyledi.Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de her iki havalimanına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.