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IKBY'yi kurtaracak gelişme: Söz verdi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet cephesinde yer alan 3 siyasi parti, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den Erbil'e memur maaşlarının gönderileceğine dair söz aldıklarını iddia etti.

IKBY'yi kurtaracak gelişme: Söz verdi
IKBY'deki Goran (Değişim) Hareketi, İslami Toplum Partisi (Komel) ve Dr. Berhem Salih başkanlığındaki "Adalet ve Demokrasi için Koalisyon"dan yapılan ortak açıklamada, söz konusu üç partiden temsilcilerin oluşturduğu bir heyetin başkent Bağdat'a giderek Başbakan İbadi ile görüştüğü ifade edildi.

MEMUR MAAŞLARI ELE ALINDI


Açıklamaya göre, heyetin İbadi ile yaptığı görüşmede, "Erbil'e 2014 yılından beri gönderilmeyen memur maaşları, anayasa çerçevesinde IKBY'nin siyasi statüsü ve halkının kazanımlarının korunması, gerçek bir ortaklığın uygulanmaya konulması ve ciddi bir diyalog kanalıyla mevcut tüm sorunların köklü bir çözüme kavuşturulması" konuları ele alındı.

Açıklamada, İbadi'nin ortak siyasi heyete, IKBY'li memurların maaşlarının yapılacak detaylı inceleme sonrası ödeneceği sözü verdiği belirtildi.

 YENİ SAYFA


Görüşmenin bir diğer bölümünde ise "İbadi'den sahip olduğu sorumluluk ve imtiyazı göz önünde bulundurarak, IKBY halkının maruz kaldığı haksızlığın sona erdirilmesi ve siyasi ilişkiler konusunda yeni bir sayfa açmasının talep edildiği" aktarıldı.

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