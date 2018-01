IKEA ile çocuklar hep eve gitmek isteyecek

Güvenlik Önerisi: Güvenlik Önerisi:

Çocukların hayal güçleri öylesine geniştir ki, aileleri ile birlikte ortak yaşam alanlarında sürdürdükleri maceralı ve sihirli yolculuklarında bile, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi karşılayan çözümler üretmek gerekir. Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlarına göre çocukların kendi odalarına sığmayarak evin her yerine “yayılma” eğilimlerini ve onların birer birey, ailenin üyesi olduğunu göz önünde bulundurarak, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyecek çözümlere yönelmek, onlara özel alanlar yaratmak için çocuklu evlerde dekorasyondan güvenliğe bazı noktalara özellikle dikkat etmek gerekiyor.Zamanımızın çoğunun geçtiği salonlarımızı güvenli bir şekilde çocuklarla paylaşmak, kendilerine ait bir dünya kurmaları ve bu dünyada hem kendi kendilerine, hem de ailece oyunlar oynamaları, gelişimleri açısından büyük önem taşır. IKEA, çocuklu yaşam alanlarını tasarlarken ailelerin olduğu kadar çocukların da ihtiyaçlarını düşünüyor ve sunduğu çözümler ile çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz zamanları daha keyifli hale getirmek için öneriler paylaşıyor.Ahşap bankları yan yana dizin, altlarına ise sepetleri ve tabureleri yerleştirin. Onun için yepyeni bir boyama ve oyun köşesi hazırladınız bile...PATRULL cam kilidi, çocukların pencereyi açabilmesini engelliyor.Çocuğunuz hem sizinle birlikte olsun, hem de kendi başına kalabilsin istiyorsanız salonunuzda IKEA’nın FLISAT ve STUVA ürün aileleri ile pratik çözümler yaratabilirsiniz. Örneğin; STUVA saklama ünitesi ile üçlü kanepenin arkasında bir çalışma alanı yaratabilir, FLISAT masa ve tabureleri bir oyun alanı olarak kullanabilirsiniz. Tekerlekli kutularla da oynarken dağıttığı eşyaları eğlenerek toplamasını kolaylaştırabilirsiniz.IKEA’nın STUVA saklama ünitelerini TV sehpası olarak kullanmak, hem çocukların oyuncaklarını saklayabilecekleri bir alan oluşturmak, hem de üzerinde minderle onlara özel bir köşe yaratmak adına pratik bir fikir. FLISAT çocuk masası ise orta sehpa olarak kullanılabilir. Böylece gerektiğinde orta sehpanız, içindeki TROFAST saklama kutularından çıkan oyuncaklar ve resim malzemeleri ile kolayca oyuna yer açabilir ve oyun bittiğinde depolama çözümü olarak kullanılabilir.PATRULL köşe koruyucular, sivri köşeler için ideal.Her zaman çocuklara ait mobilyaları salona taşımanıza gerek yok, bazen de var olan mobilyaları çocukların ihtiyaçlarına göre düzenleyebilirsiniz. Duvar dolaplarının çocuklar için en ulaşılabilir olanlarını, oyuncakları ve hikâye kitapları için çocuklara ayırabilirsiniz. IKEA’nın KALLAX raf ünitesi, ek modülleriyle sunduğu çoklu kullanım imkânıyla bu konuda iyi bir çözüm.PATRULL priz emniyeti ile güvenliği sağlayabilirsiniz.Salonunuzu dayanıklı, yıkanabilir kumaşlı ve güvenli ürünlerle dekore ettiğinizde çocuklarınıza özgürce oynayacakları bir alan hazırlamış olursunuz. Örneğin; IKEA’nın KVISTBRO saklama bölmeli orta sehpası, yuvarlak hatları ile güvenli bir oyun ortamı sağlarken, saklama bölmesi ile çocukların eşyaları için ekstra alan yaratıyor.Antrede ve hatta evin koridorlarında da onlara uygun birkaç ufak değişiklik yapabilirsiniz. Örneğin kırılmayan malzemeden üretilmiş DRÖMMARE aynayı çocukların güvenliği için tercih edebilirsiniz. FLISAT askılar, tekerlekli kutular ve MAMMUT tabureler ile onların ayakkabıları, giyecekleri ve diğer eşyaları için ekstra yer açabilir, kendi kendilerine giyinebilecekleri bir ortam yaratabilirsiniz.Merdivenlerde PATRULL’un kaymayı önleyici şeritlerini kullanabilirsiniz.Sofrada ve mutfakta çocuklarla, oyuna ve hatta birlikte yapacağınız aktivitelere yer açmak için IKEA’nın önerilerine göz atın.Mutfakta yemek yaparken sizi izlemesi ve bu aktiviteye dahil olması, çocuğunuzun gelişimi için de önemli. Tezgaha yetişmesine yardımcı olacak basamaklı tabureleri elinizin altında bulundurun.Açılmasını istemediğiniz çekmeceler için PATRULL çekmece güvenlik mandalı kullanabilirsiniz.DUKTIG ailesi ile siz yemeğinizi hazırlarken o da sizinle birlikte kendi mutfağında hayallere dalabilir.Söz konusu çocuk ürünleri olduğunda, Avrupa’nın en sıkı güvenlik testlerine tabi tutulan ve her zaman bu konuda sıfır tolerans politikası izleyen IKEA’nın renkli sofra aksesuarları ile çocuklara yemek yerken renkli bir dünya yaratabilirsiniz…Çocuklar için en iyisini, en güzelini ve en doğrusunu seçmek isteriz. IKEA, çocuk ürün gamını her yaşta çocuğun ihtiyaç ve beğenilerini gözeterek, sıfır tolerans anlayışı ile en yüksek kalite standartlarından geçirerek tasarlıyor. Örneğin; 0-2 yaş grubu çocukların odalarında; bol çekmeceli bir karyola, fonksiyonel bir alt değiştirme ünitesi, orta büyüklükte bir giysi dolabı, raflar ve emzirme koltuğu gibi hem çocuğunuzun hem de sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan çözümler ön plana çıkarken, 3-7 yaş grubu çocukların odalarında; sosyalleşmelerine ve hayal kurmalarına yardımcı olacak oyun becerilerini geliştiren ve oyun kurmaya yönelik mobilya ve aksesuarlar ile oynarken dağıttığı eşyaları, eğlenerek toplamasını kolaylaştırabilecek saklama üniteleri önem kazanıyor. 8-12 yaş, çocukların okul hayatlarının başladığı ve yeni sorumluluklarla birlikte farklı arkadaş çevrelerine girdikleri bir dönemdir. Oyuna vakit ayırmak kadar odalarında ders çalışmak da önemli. Bu sebeple odalarını dekore ederken uyku, oyun, ders çalışma ve depolama ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak gerekir. 13 yaş ve üstü çocuklar için arkadaşlarını ağırlayabilmek de önemli. Sosyalleşmeye, dinlenmeye ve hobilere yer açmanın ideal yollarından biri ranzalardır. Tek katlı bir ranza kombinasyonu olan STUVA, çalışma, depolama ve uyuma dahil komple bir çözüm imkanı sunuyor.