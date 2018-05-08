İki aile arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü



GEÇE HAFTA 7 KİŞİ YARALANMIŞTI

İdil Janet Demiray

Turgutlu Avşar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda Kemal Yılmaz ve ailesinin ikamet ettiği müstakil ev yaylım ateşine tutuldu. Evin kapısını açan Kemal Yılmaz pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu.Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti.Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu.Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi.Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçen hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı.