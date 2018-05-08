İki aile arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aralarında kız kaçırma husumeti bulunan iki ailenin biri diğer ailenin evini bastı. Evi taranan aileden bir kişi hayatını kaybetti. Aynı husumetle ilgili olarak geçen hafta meydana gelen olayda 7 kişi yaralanmıştı

İki aile arasındaki husumet kanlı bitti: 1 ölü
Turgutlu Avşar Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda Kemal Yılmaz ve ailesinin ikamet ettiği müstakil ev yaylım ateşine tutuldu. Evin kapısını açan Kemal Yılmaz pompalı tüfekten çıkan mermilerin hedefi oldu.

Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan 29 yaşındaki Kemal Yılmaz hayatını kaybetti.

Bölgede Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri incelemelerde bulundu. 

Konuyla ilgili olarak 3 şüpheli şahsın gözaltına alındığı öğrenilirken iki aile arasında kız kaçırma olayından dolayı husumet olduğu iddia edildi.


GEÇE HAFTA 7 KİŞİ YARALANMIŞTI


Turgutlu İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlattı. İki aile geçen hafta Turgutlu şehir merkezinde silahlarla çatışmış ve 7 kişi yaralanmıştı. 


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