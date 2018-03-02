İki belediye arasında arazi krizi

GERGİNLİK YAŞANDI

Mehmet Nuri Turan

Polisin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı, inşaat durduruldu.Çukurova Belediyesi, Karslılar Mahallesi, Aşıklar Bulvarı üzerinde 31 dönümlük alanda içerisinde şehitler abidesi, temsili şehitlik, tören alanı, müze ve sergi salonu, simülasyon merkezi, siperler ve anıt ile heykellerin yer alacağı Çanakkale Şehitleri Parkı inşasına başladı.Ancak Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arazinin kendilerine ait olduğunu ve izin alınmadığını ileri sürerek park yapımını durdurdu. İki belediyenin görevlileri arasında çalışma durdurulduğu için gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Park yapımı durdurulurken toplanan kalabalık da dağıtıldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı İşbaraalp Aslan, konunun çözümü için Çukurova Belediyesi ile görüşeceklerini söyledi.ADANA (İHA)