İki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır (Dilek Yardım) Müge Anlı'ya konuştu

Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır (Dilek Yardım),
konuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı.
KİMSE ONA DESTEK ÇIKMADI
Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın önüne geçilebileceğini söyleyen anne Dilek Çakır,
kimsenin kendisine destek çıkmadığını söyledi.
'KORKMAYIN, BEN KORKMADIM!'
Şiddetin evledikten sonra başladığını söyleyen Dilek Çakır, "Buraya çıkamamın tek sebebi korkmayın. Ben korkmadım çocuklarımla iki göz odada günlerce kaldım. Ben çocuklarımı hiç bir zaman vermek istemedim. Ama başaramadım, kollayamadım onları. Ben onunla tanıştığımda şiddet eğilimi yoktu. Evlendikten sonra başladı. İlk kızımın doğacağı zaman da aldır diye çok uğraştı" dedi.
Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı
aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi.
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Elif Bayram