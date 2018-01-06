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İki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır Müge Anlı'ya konuştu

Babaları tarafından öldürülen 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'nın annesi Dilek Çakır, konuk olduğu programda anlattıklarıyla Müge Anlı'yı da gözyaşlarına boğdu

06 Ocak 2018, Cumartesi 11:05
İki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır Müge Anlı'ya konuştu
Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesi Dilek Çakır, konuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı.


KİMSE ONA DESTEK ÇIKMADI


Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın önüne geçilebileceğini söyleyen anne Dilek Çakır, kimsenin kendisine destek çıkmadığını söyledi.
 


'KORKMAYIN, BEN KORKMADIM!'


Şiddetin evledikten sonra başladığını söyleyen Dilek Çakır, "Buraya çıkamamın tek sebebi korkmayın. Ben korkmadım çocuklarımla iki göz odada günlerce kaldım. Ben çocuklarımı hiç bir zaman vermek istemedim. Ama başaramadım, kollayamadım onları. Ben onunla tanıştığımda şiddet eğilimi yoktu. Evlendikten sonra başladı. İlk kızımın doğacağı zaman da aldır diye çok uğraştı" dedi.

Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba anne Dilek Çakır'ı aradı ve salı günü izinli olduğunu söyledi.



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