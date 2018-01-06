İki çocuğu öldürülen acılı anne Dilek Çakır Müge Anlı'ya konuştu



KİMSE ONA DESTEK ÇIKMADI



'KORKMAYIN, BEN KORKMADIM!'

Elif Bayram

Babaları tarafından katledilen iki çocuğun annesikonuk olduğu programda anlattıklarıyla hem sunucu Müge Anlı'yı ağlattı.Türkiye'yi derinden sarsan bu olayın önüne geçilebileceğini söyleyen annekimsenin kendisine destek çıkmadığını söyledi.Şiddetin evledikten sonra başladığını söyleyen Dilek Çakır, "Buraya çıkamamın tek sebebi korkmayın. Ben korkmadım çocuklarımla iki göz odada günlerce kaldım. Ben çocuklarımı hiç bir zaman vermek istemedim. Ama başaramadım, kollayamadım onları. Ben onunla tanıştığımda şiddet eğilimi yoktu. Evlendikten sonra başladı. İlk kızımın doğacağı zaman da aldır diye çok uğraştı" dedi.Hafta sonu çocuklarını görme hakkı olan katil baba annearadı ve salı günü izinli olduğunu söyledi.