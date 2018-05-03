İki çocuğuyla balkonda mahsur kalan Afgan kadını itfaiye kurtardı

 Karaman’da iki çocuğuyla birlikte kaldıkları evin balkonunda mahsur kalan Afganistan uyruklu kadını itfaiye kurtardı

03 Mayıs 2018, Perşembe 14:26
İki çocuğuyla balkonda mahsur kalan Afgan kadını itfaiye kurtardı
Olay, Valide Sultan Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan 4 Katlı Şafak Apartmanı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, apartmanın son katında oturan Afganistan uyruklu Atefeh Mohammadı isimli kadın iki çocuğuyla birlikte hava almak için çıktığı evlerinin balkonunda kapının üzerlerine kilitlenmesi sonucu mahsur kaldı. Evde başka birisinin bulunmaması nedeniyle Afgan kadın yan apartmanda bulunan komşularından yardım istedi. Kadının iki çocuğuyla birlikte balkonda mahsur kaldığını gören komşuları durumu itfaiye ve polise bildirdi.



Olay yerine gelen Karaman Belediyesi İftaiye Müdürlüğü ekipleri, evin diğer balkonuna uzattıkları merdivenle içeriye girerek anne Atefeh Mohammadı ve çocuklarını mahsur kaldıkları balkondan kurtardı. Karaman Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri ailenin oturma izni olup olmadığını kontrol etti. Herhangi bir olumsuzluğun olmaması üzerine itfaiye ve polis ekipleri normale döndü. 

İHA


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