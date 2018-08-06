İki dakikada online seyahat sağlık sigortası

Sigorta Cini’nin geliştirdiği özel bir yazılım sayesinde, seyahate çıkacak gezginler 2 dakika içerisinde en uygun fiyata ulaşıp, online seyahat sağlık sigortası yaptırabiliyor. Sigorta Cini Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Aydınlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tatil keyfinin kesintisiz sürmesi için, yolculuğa çıkmadan önce yapılması gereken en önemli işlerin başında, hizmet kalitesi ve acil durumlarda ulaşılabilirliğiyle, tatil başlangıcından bitişine kadar geçen sürede yanınızda mutlaka bir “Yurtdışı Seyahat Sigortası Poliçesi” olmalı. Sigorta Cini olarak en önemli özelliklerimizin başında sigorta şirketinin ürünlerinin içeriğini ve fiyatlarını özel bir yazılım sayesinde hazırladığımız karşılaştırma tablosu aracılığıyla müşterimize 2 dakika içerisinde sunmamız geliyor. Bu hız sayesinde de müşterilerimiz sadece tatillerinde yapacakları keyfi düşünüyor” dedi.