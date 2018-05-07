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İki gıda devi Nestle ve Starbucks anlaştı!

Nestle, Starbucks'ın ürünlerini küresel anlamda pazarlamak için 7.15 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı

İki gıda devi Nestle ve Starbucks anlaştı!
Nestle ve dünyanın en büyük kahve zincirlerinden olan Starbucks arasında 7,15 milyar dolar değerinde ortaklık anlaşması imzalandı.
 
Habertürk'ün aktardığına göre; İsviçre merkezli gıda devi Nestle, bu anlaşmayla Starbucks ürünlerini Starbucks mağazaları dışında pazarlama hakkı kazanmış olacak. Bunun yanı sıra, Starbucks bünyesindeki 500 personel de Nestle kadrosuna transfer olacak.
 

OLUMLU KATKI BEKLENİYOR

 
Anlaşmaya göre Nestle, yıllık satışları 2 milyar dolar değerinde olan ABD merkezli Starbucks'a nakit olarak 7.15 milyar dolar ön ödeme yapacak. Nestle, anlaşmanın, şirketin hisse başına karına ve 2019 itibarıyla gerçekleşecek organik büyüme hedeflerine olumlu bir katkı yapmasını bekliyor. 
 
Starbuck tarafından yapılan açıklamada, anlaşma ile elde edilen kazancın hisse geri satın alımlarını hızlandırmada kullanılacağı belirtildi. Şirket, geri alımlar ve temettü ödemeleri vasıtasıyla 2020 mali yılının sonuna dek yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde gelir getirmeyi öngörüyor. 
 

"MİLYONLARCA EVE TAŞIYACAK"

 
Starbcuks CEO'su Kevin Johnson, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Küresel kahve ittifaklı Starbucks deneyimini Nestle'nin dünya çapındaki erişimi ve itibarıyla milyonlarca eve taşıyacak." dedi.
 
Starbucks, 2017'nin son çeyreğinde çay markası Tazo'yu 384 milyon dolara Unilever'a satmıştı.
 
 
 
 


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