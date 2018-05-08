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İki inatçı sürücü otoyol gişesine sıkıştı

İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı. İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Herkesin aklına ise tek bir soru geldi: Hangi sürücü suçlu?

08 Mayıs 2018, Salı 10:22
İki inatçı sürücü otoyol gişesine sıkıştı
Kartal Samandıra gişelerinde iki inatçı sürücü, aynı anda geçmek istedikleri gişeye sıkıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

İHA'nın haberine göre olay Pazar günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana geldi. 22 FL 627 plakalı kamyonet, ve 34 NU 0378 plakalı otomobil sürücüleri, aynı gişeden geçmek için inatlaştı.



İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı. İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı.

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