İki İran uyruklu kadın metamfetamin ile yakalandı

Sivas'ta polis ekipleri tarafından durdurulan yolcu otobüsünde iki İran uyruklu kadının üzerinden 2 kilo 345 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

İki İran uyruklu kadın metamfetamin ile yakalandı
Sivas'ta polis ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde iki İran uyruklu kadında yapılan aramada 2 kilo 345 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamasında Van'dan Ankara istikametine gitmekte olan yolcu otobüsü durduruldu.

944 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ


Araçta durumundan şüphelenilen 53 yaşındaki İran uyruklu Robab R.'nin üzerinde yapılan aramada iki ayrı şeffaf naylon poşet içerisinde toplam 944 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR


Aynı otobüste durumundan şüphelenilen 26 yaşındaki kadın Sanaz M.'nin oturduğu koltuğun altında ve üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 401 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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