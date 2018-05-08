İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Mehmet Nuri Turan

Olay, 4 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Z.L. isimli kadını taciz ettiği iddia edilen Darıca’da toptancılık yapan Suriye uyruklu M.S.S. gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.Olaydan 2 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan M.S.S.’nin esnaflık yapan Z.L.’nin dükkanının önünde gezindiğini gören mahalleli, uyarıda bulunmuştu.Yaşanan tartışma sonrasında M.S.S.’nin durumu yakınlarına bildirmesi üzerine M.S.S.’nin yakınları ve mahalleli arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan M.S.S. işlemlerinin ardından ikinci kez serbest bırakılmıştı.M.S.S.’nin ikinci kez serbest bırakılması sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine M.S.S., Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, M.S.S.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.KOCAELİ (İHA)