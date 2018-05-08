İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddia edilen Suriye uyruklu M.S.S., 2 defa gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazının ardından tutuklandı

08 Mayıs 2018, Salı 22:53
İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı
Olay, 4 Mayıs tarihinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre Z.L. isimli kadını taciz ettiği iddia edilen Darıca’da toptancılık yapan Suriye uyruklu M.S.S. gözaltına alınmış, daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Olaydan 2 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest kalan M.S.S.’nin esnaflık yapan Z.L.’nin dükkanının önünde gezindiğini gören mahalleli, uyarıda bulunmuştu. 

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILMIŞTI


Yaşanan tartışma sonrasında M.S.S.’nin durumu yakınlarına bildirmesi üzerine M.S.S.’nin yakınları ve mahalleli arasında taşlı sopalı kavga çıkmıştı. Yaşanan kavga sonrasında gözaltına alınan M.S.S. işlemlerinin ardından ikinci kez serbest bırakılmıştı. 

M.S.S.’nin ikinci kez serbest bırakılması sonrası Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine M.S.S., Gebze 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde tekrardan hakim karşısına çıkartıldı. Mahkeme, M.S.S.’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. 

KOCAELİ (İHA)

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