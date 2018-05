İki kişiden biri hediye almak için Anneler Günü'nü beklemiyor

"HEDİYE SEÇİMİNDE GİYİM-AKSESUAR ÜRÜNLERİ BAŞI ÇEKİYOR"

Can Hakman

GittiGidiyor yaptığı yazılı açıklamaylaçerçevesindeayının başında yaptığı ve 5 bin 984 kişinin oy kullandığı anketin sonuçlarını açıkladı.Sonuçlara göre,de her iki kişiden biri annesine hediye almak için özel bir günü beklemeyip her içinden geldiğinde annesine onu mutlu edecek bir hediye verirken, yüzde 17'lik kesim ise yalnızca Anneler Günü'nde hediye alıyor.Ankette "Annenize ne sıklıkla hediye alırsınız?" sorusunu tüketicilerin yüzde 52'si "Her içimden geldiğinde" şeklinde yanıtlarken, yüzde 18'i "Hediye almam", yüzde 17'si "Anneler Günü'nde", yüzde 7'si "Benden bir şeyler istediğinde", yüzde 5'i "Yaş gününde", yüzde 1'i ise "Evlilik yıldönümlerinde" yanıtını verdi.Annelere, "Anneler Günü'nde çocuğunuzdan hediye bekler misiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, annelerin yüzde 57'si soruyu "Hediye değil ama hatırlayıp kutlamasını isterim", yüzde 22'si "Hayır, hiçbir şey beklemem" ve yüzde 21'i "Evet, beni düşünmesini isterim" şeklinde yanıtladı.?" sorusuna ankete katılanların yüzde 34'ü, "Annemin ihtiyacını zaten biliyorum, gider onu alırım", yüzde 24'ü "Hediye almam", yüzde 18'i "Anneler Günü haftasında bakınmaya başlarım", yüzde 14'ü "Anneme sorarım, istediği neyse onu alırım" ve yüzde 10'u "Birkaç hafta önceden düşünür, planlarım"şeklinde cevapladı.Hediye seçimleri için ise “Anneler Günü"nde daha çok hangisini hediye ediyorsunuz?” sorusunun yöneltildiği ankette, katılanların yüzde 33'ü "Giyim-aksesuar ürünleri" yanıtını verirken, yüzde 20'si "Çiçek", yüzde 12'si ise annelerine özel "Albüm yapacağım" gibi farklı hediye seçeneklerinin bulunduğu "Diğer" şıkkını işaretledi. Bu yanıtları yüzde 11 ile "Küçük ev aletleri", yüzde 8 ile "Yemek/Beraber gideceğimiz bir etkinlik", yüzde 7 ile "Takı-Saat", yüzde 4 ile "Dekoratif obje", yine yüzde 4 ile "Elektronik eşya" ve yüzde 1 ile "SPA/Masaj" yanıtları izledi.GittiGidiyor'un Anneler Günü alışverişini kapsayan mayıs ayı verilerinde Anneler Günü hediyesi için ayrılan ortalama bütçe 200 lira olurken, pek çok kategoride tüketiciye yüzde 70'e varan indirim kampanyası sunuluyor.AA