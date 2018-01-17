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İki oğlunu kaybeden anne: Bu bir cinayet!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 1.5 metre derinliğindeki su dolu çukura düşerek ölen Yusuf Tencirlioğlu (8) ile Ali Tencirlioğlu (5) kardeşlerin cenazeleri, Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.  2 kardeşin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2'si firma yetkilisi 6 kişi dün akşam saatlerince çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

17 Ocak 2018, Çarşamba 08:38
İki oğlunu kaybeden anne: Bu bir cinayet!
iİki oğlunu kaybeden Fatma Tencirlioğlu, çocuklarını kurtarmak için çukura atladığını belirterek, "Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum" dedi.

Anne Fatma Tencirlioğlu ise çocuklarını görünce "Onlar melek oldu melek" diyerek gözyaşı döktü.  Cenaze namazının kılınmasının ardından Yusuf ve Ali Tencirlioğlu kardeşlerin cenazeleri, Şeyhadil Mezarlığı'nda yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.


 


BÜYÜKBABA: CEZALARI NEYSE ÇEKSİNLER


Çocukların büyükbabası Süleyman Tencirlioğlu, oğlunun hurda toplayarak geçimi sağladığını ve torunlarının önlem alınmadığı için öldüğünü kaydederek, "Önlem alınmadı. Etrafına bir koruma konulmadı. Bir kanal değil sadece çukur olarak kaldı orası ve çocuklar da bilmeden eşine girmiş. İkisini de su içine yutmuş. Sayın Cumhurbaşkanıma, Sayın Başbakanıma, sayın milletvekillerime ve Türkiye'ye duyuruyorum. Milletime ve devletime güveniyorum, onlara bırakıyorum cezaları neyse çeksinler. İki yavrumu getirsinler iki kolumu ve bacağımı vereyim. Çocuğumun boynu bükük kaldı" dedi.

ANNE: İKİZ GİBİYDİ ONLAR


Fatma Tencirlioğlu ise oğullarının ölümünden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyerek, "Çukur görmedik, su birikmiş akıntı bile yapmadılar. Bari çamur olsa çocuklar çıkar gelirdi. İçine girdim, çocuklarımı kurtarsaydım. İkisi de gitti, ikisini de kaybettim çocuklarımın, ikiz gibiydi onlar. Arkalarından çukura girdim de kurtaramadım, bulamadım. Yarım saat içinde aradım, ben boğuluyordum, ben de ölüyordum. Daha sonra yardım isteyince polis ve itfaiye geldi. Suyu boşaltılınca çocuklarım ölü çıktı" diye konuştu. Fatma Tencirlioğlu, bu bir cinayet, davamdan vazgeçmeyeceğim. Bu işin pelini bırakmayacağım dedi.

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