İki rahimli kadın ikiz doğurdu

Tıp tarihinde yalnızca yüz kere görülen olay için doktorlar, çift rahimli çoğu kadında yalnızca bir rahimde hamilelik görüldüğünü belirtti. Doktorlar, Jennifer Ashwood’un iki rahimi olduğunu ve her iki rahimde de hamileliğin gerçekleşmiş olduğunu söyledi. İkizlerden birinin erkek ve isminin Piran diğerinin kız olup Poppy ismi verildiği kaydedildi.

İki rahimde ikiz doğuran 31 yaşındaki Ashwood’un 8 yaşında adı Millie olan bir kız çocuğu daha bulunuyor. Ashhwood, "Daha önce de bir çocuk doğurmuştum ama bu defa bedenim beni şaşırttı" dedi. Ashwood 20 haftalık hamileyken yapılan kontrol sırasında doktorların iki rahimli olduğunu ve ikisinden de hamile kaldığını söylediğini belirterek, ikizlerden Piran’ın 2 kilo 550 gram, Poppy’nin 2 kilo 350 gram geldiğini söyledi.

İtfaiye memuru olarak çalışan baba Andrew ise geçen aralık ayında ikiz bebek beklediklerini öğrendiğini, doktorların bir anormallik keşfetmelerinin ardından şubat ayında eşinin, her ikisinde birer bebek olan iki rahmi olduğunu anladıklarını söyledi. Doktorlar hamileliğin ekstra bir problem oluşturmadığını ancak prematüre doğum riskinin bulunduğunu söyledi.

Ashwood, 34. haftada çocuklarını sezaryenle dünyaya getirdi. İki haftalık bir sarılık tedavisinin ardından ikizler hastaneden taburcu oldu. Ashwood, birinci hamileliği ile kıyaslandığında ikinci hamileliğinin çok daha zor geçtiğini söyledi. İHA



