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İkinci cemre düştü mü? (Cemre nedir?)

İlkbaharın habercisi cemrenin ilkinin havaya düşmesinin ardından bugün ikinci cemre suya düştü. Bodrum’da kırlar yeşil örtüye büründü, rengarenk çiçekler açtı. Güneşin de yüzünü göstermesiyle Bodrumlular, kırlara koşup çiçek topladı

27 Şubat 2018, Salı 13:58
İkinci cemre düştü mü? (Cemre nedir?)
19-20 Şubat’ta havaya düşen ilk cemrenin ardından ikinci cemre bugün suya düştü. Bir süredir soğuk ve fırtınalı havanın hâkim olduğu Bodrum’da kırlar yeşillendi, çiçekler açtı. Hava sıcaklıkları birkaç derece birden artarak 15 dereceye kadar ulaştı.



Bazı erik ve badem ağaçları şubat ayında olunmasına rağmen çiçeklendi. Doğada uyanış başlarken Bodrumlular da soluğu kırlarda aldı.

Üçüncü cemre ise bir hafta sonra toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Arapça kökenli olduğu kabul edilen "cemre" kelimesinin Türkçe karşılığı "ateş" veya "kor" anlamına geliyor. Anadolu’da yaygın kullanılan geleneksel halk takvimi, yılı "kasım" ve "Hızır" günleri" olarak ikiye böler. "Kasım günleri, 4 yılda bir şubat 29 çektiği zaman 180 gündür. Hızır günleri ise 6 Mayıs’ta başlar ve 7 Kasım’a kadar 186 gün sürer. 6 Mayıs’ta Hıdırellez kutlanmasının nedeni de bu takvimdir ve yeni yılın ilk günü olarak kutlanır. Cemrelerin düşmesi, kasım günlerinden Hızır günlerine, bir başka ifadeyle kıştan bahara geçisin sembollerinden biridir. Halk takvimine göre, kasım günlerinin 100. günü yani miladi takvimde 15 Şubat geldiğinde artık kış hükmünü kaybetmeye başlar. Bunu halk "Geldik yüze, çıktık düze" şeklinde ifade eder. Halk takvimine ve inanışına göre bu tarihten 5 gün sonra cemreler düşmeye başlar.

Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü (Cemre nedir)Baharın müjdecisi ilk cemre havaya düştü (Cemre nedir)

2018 YILI CEMRE TARİHLERİ

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başladığı ifade edilir. Buna göre;

105 Kasım'da yani 20 Şubat Salı günü ilk cemre havaya düşecek ve havadaki bütün kışı yere indirecektir.

112 Kasım'da yani 27 Şubat 2018 Salı günü ikinci cemre suya düşecek ve suları ısıtıp buzları çözecektir.

119 Kasım'da yani 6 Mart 2018 Salı günü üçüncü cemre toprağa düşecek ve toprağı ısıtıp kardelen, öksüz oğlan, çiğdem veya nevruz gibi ilk kır çiçeklerinin çıkmasını sağlayacaktır.

 


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