İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

HERKES AÇAMAYACAK



SİTEYE BAKILACAK



RAPORSUZ SATIŞ YOK



KİLOMETRE YAZILACAK



ETİKETİ OLACAK

İdil Janet Demiray

İkinci el araç ticaretinde yeni dönem başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren ikinci el araç satışı ile ilgili kuralları belirleyen yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, ikinci el motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör satışı için artık her önüne gelen galeri açamayacak. İkinci el araçlar, sigortasız satılamayacak.Yönetmeliğe göre; ikinci el alım satımını yetki belgesi olan tacir ile esnaf yapabilecek. Belgeyi işletmenin bulunduğu yerdeki İç Ticaret İl Müdürlüğü 5 yıllığına verecek ve iptal edecek. Yetkili galerilerin listesi Gümrük Bakanlığı’nın ‘gtb.gov.tr’ adresinden ilan edilecek. Bakanlık, ‘bilgi sistemi’ne yetki belgesi, mesleki yeterlilik ve hizmet yeterlilik belgesi olan işletmeleri işleyecek.Galeri, 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki ikinci el aracı satabilmek için ekspertiz raporu almak zorunda. Üstü için zorunlu değil. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı; diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenecek. Raporu, TSE belgeli ustalar verecek.Vatandaş ikinci el aracını galeriye verdiğinde, kendisine taşıt teslim belgesi düzenlenecek. Aracın ruhsat, kilometre, boyalı ve değişen parça bilgileri, taşıt arıza ve hasar, güvenlik, iç ve dış donanım bilgileri belgede yazılacak. Aracılık hizmeti karşılığında işletmeye ödenecek ücretin tutarı; aracın galeride kalış süresi, tarafların tebligat adres ve imzaları da yazılacak.Galerideyken hasar oluşursa, işletme sorumlu olacak. Aracılık hizmeti olarak işletmeye ödenecek komisyonun üst sınırını, Gümrük Bakanlığı belirleyecek. İkinci el araç üzerinde de etiket bulunacak. Etikette marka ve modeli, model yılı, motor ve şasi numarası, yakıt türü, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, hasar kaydı, rehin ve haciz olup olmadığı bilgileri yazacak.