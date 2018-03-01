İkinci el otomobil fiyatları düşecek

KAYITDIŞI AZALACAK

Adem Özdoğan

Hükümetten milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci el otomobil ve gayrimenkul satışlarında fiyatları aşağı çekecek KDV desteği geldi. İkinci el otomobil ve gayrimenkul satışlarında 'özel matrah' uygulaması sağlanacak. Meclis'e gönderilen tasarıdaki düzenlemeyle, ikinci el satışı yapan mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dahil) alınarak, vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan araç ve taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.Mevcutta bir galerici vergi mükellefi olmayan kişiden KDV'siz 50 bin liraya araç alıyor, bunu 2 bin lira kârla 52 bin satıyor. Bu araçtan tahsil edilememesine karşın yüzde 18'e karşılık gelen yaklaşık 9 bin 360 lira KDV ödeniyor. Bu durumda kağıt üzerinde 2 bin lira kâr elde edilmiş görülmesine karşın, tahsil edilmeyen KDV devlete ödenmiş oluyor. Şimdiki düzenleme ile 2 bin liranın KDV'si olan 360 lira ödenecek. Ankara Oto Galericileri Derneği İkinci Başkanı Mustafa Macar, "Kayıt dışılık artırıyordu. Uygulamayla devletin kasası dolacak. Esnafın yükü azalacak" dedi..