İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

İkinci el otomobil fiyatları düşecek

Yeni KDV tasarısı, ikinci el otomobil ve gayrimenkulde fiyatları aşağıya çekecek. Esnaf yasayla rahatlayacak

İkinci el otomobil fiyatları düşecek
Hükümetten milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ikinci el otomobil ve gayrimenkul satışlarında fiyatları aşağı çekecek KDV desteği geldi. İkinci el otomobil ve gayrimenkul satışlarında 'özel matrah' uygulaması sağlanacak. Meclis'e gönderilen tasarıdaki düzenlemeyle, ikinci el satışı yapan mükelleflerce, mükellef olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında alınanlar dahil) alınarak, vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan araç ve taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Bu işlemlerde matrah, ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.
 

KAYITDIŞI AZALACAK


Mevcutta bir galerici vergi mükellefi olmayan kişiden KDV'siz 50 bin liraya araç alıyor, bunu 2 bin lira kârla 52 bin satıyor. Bu araçtan tahsil edilememesine karşın yüzde 18'e karşılık gelen yaklaşık 9 bin 360 lira KDV ödeniyor. Bu durumda kağıt üzerinde 2 bin lira kâr elde edilmiş görülmesine karşın, tahsil edilmeyen KDV devlete ödenmiş oluyor. Şimdiki düzenleme ile 2 bin liranın KDV'si olan 360 lira ödenecek. Ankara Oto Galericileri Derneği İkinci Başkanı Mustafa Macar, "Kayıt dışılık artırıyordu. Uygulamayla devletin kasası dolacak. Esnafın yükü azalacak" dedi..


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Emekliye 48 ay vadeli kredi

Emekliye 48 ay vadeli kredi

1800 günle maaş hakkı

1800 günle maaş hakkı
Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi

Prim borçlusu Bağkur'luya emeklilik kredisi
İşsiz kalana 16 bin TL ödeme

İşsiz kalana 16 bin TL ödeme
Eşi vefat eden kadına 500 TL

Eşi vefat eden kadına 500 TL
Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak

Resmi Gazete'de yayınlandı 549 memur alınacak
Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor

Sigarayla mücadelede yeni düzenlemeler geliyor
İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi

İcra ve iflas tasarısı TBMM'de kabul edildi
28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

28 Şubat güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü

ABD ekonomisi 4. çeyrekte yüzde 2,5 büyüdü
Köprü ve otoyoldan kaçak geçiş cezasına mahkemeden onay çıktı

Köprü ve otoyoldan kaçak geçiş cezasına mahkemeden onay çıktı