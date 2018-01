İkinci el satışlarda kabus yaşatıyorlar

Murat GÜLDEREN

Ücret ödeme ve ürünün takas sürecini tamamlamak için halka açık bir yer seçerek görüşmeyi yüz yüze gerçekleştirin. Mobilya, konut, araba için bazen alıcı veya satıcıyla ev ortamında görüşmek gerekebilir. Bu tarz durumlarda yanınızda mutlaka işi bilen biri olmalı. Bir alışverişi tamamlamanın en iyi yolu ürün teslimini ve ödemeyi aynı zamanda gerçekleştirmektir. Banka çeklerini kabul etmeyin. Havale ve EFT yapacağım diyenlere de güvenmeyin. Olağan dışı öneri veya isteklerde bulunanlara dikkat edin. Örneğin ürünün fiyatının üstünde bir çek göndereceğini vaat eden bir kullanıcıya itibar etmeyin. Spam gibi gözüken mesajlar gönderen kişilere güvenmeyin. Alım yaparken ya da satarken asla kimseye şahsi finansal bilgilerinizi vermeyin. Elektronik cihaz, araba, bisiklet gibi bir ürünü satın almadan önce mutlaka deneyin ve işin uzamanına danışın. Konut alacaksanız tapuya ve belediyeye gidip yerin durumunu inceletin. Metrekarelere dikkat edin. Konut satıcısıysanız parayı almadan asla evinizi satmayın. Telefon ya da saat gibi ürünler alırken orijitalliğine ve garanti sürelerine dikkat edin. Araç satın alırken, aracın sicilini sorgulayın, herhangi bir kazası veya çalıntı durumu olup olmadığını mutlaka araştırın.

Her gün binlerce kişinin ikinci el elektronik cihaz, saat, mobilya, konut ya da araç almak için girdiği online satış sitelerinde yaşanan mağduriyetler bitmek bilmiyor. Talep yükseldikçe güvenli olmayan site sayısı da sürekli artıyor. Araştırmalara göre yapılan 10 alışverişten birinde tüketici mağdur oluyor. En sık yaşanan sorunların başında dolandırıcılık geliyor.Bu gibi işlemlerde bazen satan bazen de alan taraf mağdur oluyor. Bunun en büyük nedeni ise bilinçsizlik. İkinci el bir ürünü satın almadan önce tarafların halka açık bir yerde yüzyüze görüşmesi kritik önem taşıyor. Yüz yüze işlem yapamayan veya reddeden, nakit ödeme yerine havale veya farklı ödeme yolları konusunda ısrar eden kullanıcılara çok dikkat etmek gerekiyor.Özellikle konut ve araba alım-satımlarımda hayat boyu yaptığınız birikimlerin bir anda yok olmaması için her an uyanık olmak, her şeye şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Çünkü sahtekarlar sürekli akıl almaz yöntemlerle insanın karşısına çıkabiliyor.Şahsen tanışmadığın birine asla ödeme yapmamak ve ürünü görmeden asla satın almamak gerekiyor. Bu durum sizi suçlu bile gösterebilir.İşte size akıllara durgunluk veren bir araba dolandırıcılığı örneği: "Dolandırıcı, internet üzerinden satılan bir araç için alıcı gibi davranıyor. Araç fiyatını satıcının hesabına yatırıyor. Satış için notere gidilirken dolandırıcı benim işim çıktı satışı akrabamın üzerine yap diyor." Buraya kadar her şey normal görünüyor ama asıl hikaye bundan sonra başlıyor:Daha sonra araç için havale çıkartan kişi size bir ihtar göndererek, aracın devrini yapmadığınızdan dolayı gönderdiği parayı geri talep ediyor. Siz her ne kadar 'devrini yaptım' deseniz de satış yaptığınız kişi ile paranın havalesinin geldiği kişi farklı olduğu için sıkıntı başlıyor. İki kişi arasındaki bağı ispatlayamazsınız elinizdeki arabayı da kaptırmış oluyorsunuz.Bu gibi sahtekatlıklar internet üzerinden yapılan konut satışlarında da yaşanıyor. Örneğin bazı emlakçılar müşteri çekmek adına çok düşük fiyatlı asılsız konut satış ilanı veriyorlar. Ofise gelen tüketicilere türlü bahanelerle o evin satıldığını belirterek başka konutları almaya ikna edilmeye çalışılıyor. Bazıları ise 'her an satılabilir' diyerek kapora alıp ortadan kayboluyor.