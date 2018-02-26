İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor

Sıfır otomobillerde yükselen fiyatlar vatandaşları ikinci ele yöneltti. İkinci el araç satışında yaşanan hareketlilik 2018'in, 2017'den daha iyi geçeceği görülüyor

İkinci elde 8 milyon araç satışı bekleniyor
Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, sıfır otomobillerde yükselen fiyatların vatandaşları ikinci ele yönelttiğini belirterek, bu yıl ikinci elde 8 milyon aracın el değiştirmesini beklediklerini söyledi.

Yanık, geçen yıl ikinci el araç satışının galerici esnafının beklentilerini karşıladığını ve çok fazla bir kayıp yaşamadıklarını söyledi.

İkinci el araç satışına ve piyasaya çekidüzen verilmesi amacıyla 13 Şubat'ta "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" çıkarıldığını hatırlatan Yanık, "2018 yılının daha verimli olacağına inanıyorum. Yeni çıkan ikinci el otomobil yönetmeliği, gerçek ticaretin ortaya çıkmasına vesile olacak. Bu yönetmelikle hukuki ve yasal sorumluluğumuz artmasına rağmen ticaret portföyümüzün artmasına vesile olacak." dedi.
 

"İkinci el araç fiyatları yükseliyor"


Sıfır araç fiyatlarındaki artışların, döviz kurlarındaki hareketliliğin ve altındaki yükselişin ikinci el araç fiyatlarını etki yaptığını vurgulayan Yanık, çıkan yeni modellerin de piyasayı etkilediğini anlattı.

Yanık, sıfır araçlardaki ÖTV oranlarının artmasının da ikinci el araçların fiyatlarını artırdığını dile getirerek, "Birçok araç yurt dışından döviz kuru üzerinden geliyor. İkinci el araçlarda fiyat tespitini yaparken sıfır araçları baz alarak yapıyoruz. Zamlar veya ÖTV sıfır araç fiyatlarına yansıdığı zaman dolayısıyla ikinci el araç fiyatları da yükseliyor." dedi.

AA
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Chisei Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in en iyi işverenleri arasında

Chisei Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in en iyi işverenleri arasında
Kuşadası'nda 'erken rezervasyon' sevinci

Kuşadası'nda 'erken rezervasyon' sevinci
Kredi kartlarında limit nasıl belirlenir?

Kredi kartlarında limit nasıl belirlenir?
Mumbai'de çalışanlar paraya para demiyor!

Mumbai'de çalışanlar paraya para demiyor!
Volvo'nun sahibi, Mercedes'in yüzde 10'unu aldı

Volvo'nun sahibi, Mercedes'in yüzde 10'unu aldı
Emekliye çifte zam!

Emekliye çifte zam!
Asgari ücretle çalışan işçilere müjde

Asgari ücretle çalışan işçilere müjde
Devlerin çocukları teknolojiye mesafeli

Devlerin çocukları teknolojiye mesafeli

Dikkat! Emeklilik yanabilir

Dikkat! Emeklilik yanabilir
Emekli derdine derman arıyor!

Emekli derdine derman arıyor!
Hasta ve engelli yakınına bakana 1085 lira maaş

Hasta ve engelli yakınına bakana 1085 lira maaş