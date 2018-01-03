İkramiye çıktı diye şaka yapmış

YAKINLARI KAÇTIĞINI SANDI

'AKRABALARIM BİR ANDA ÇOĞALDI'

Mine Bozkurt

Bozkır’da plastik kapı ve pencere doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan İsmail Demirtaş, dün sosyal medyadan, 5 milyon lira ikramiye çıkan bilet numarasının yer aldığı çeyrek bile fotoğrafını paylaştı.Fotoğrafın altında da ’Ayrıntı 1, yarın akşama kadar mesajlara cevap vermiyorum.’ diye yazdı.Yakınları ve arkadaşları ise 1 milyon 250 bin lira ikramiyenin Demirtaş’a çıktığını sanıp kutlamak için aradı. Ancak Demirtaş’ın, ilçede olmadığı ve İstanbul’a gittiği öğrenilince ikramiyeyi gizlemek için kaçtığı sanıldı.Demirtaş ise sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından yeni bir mesaj paylaştı. Şaka yaptığını belirten Demirtaş, 'Ayrıntı 1 demiştim. Dikkatli baksaydınız anlardınız. 9 ile 1 rakamına’ diye yazdı. Başka biletlerden kestiği 9 ve 1 rakamını kendi biletine yapıştırdığını belirten Demirtaş, paylaştığı ilk mesajın ardından çok sayıda kişinin kendisini tebrik etmek için aradığını söyledi. Demirtaş, "Akrabalarım bir an çoğaldı. Çok az görüştüğüm ya da görünce bana selam vermeyen insanlar bile aradı” dedi.