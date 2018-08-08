İKSV’den yeni tiyatro ödülü

Gülriz Sururi’nin bağışıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, yaptıkları projelerle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türk tiyatrosunun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da kişilere sunulacak. Ödül, genç tiyatroculara, sahneleyecekleri bir sonraki projelerinde kullanılmak üzere 15 bin dolar değerinde destek sağlayacak. Ödüle değer görülen proje, İstanbul Tiyatro Festivali programında yer almaya da hak kazanacak.

SONUÇLAR EKİMDE

Gülriz Sururi başkanlığındaki Seçiciler Kurulu, her yıl sezon boyunca farklı mekânlarda sahnelenen projeleri değerlendirerek ödül verilecek tiyatro topluluğunu ya da kişiyi belirleyecek. Seçici Kurulda oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen, tiyatro eleştirmeni, yazar, sahne ve kostüm tasarımcısı, gazeteci, eğitmen Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz ve oyuncu Selçuk Yöntem yer alıyor. 2018 Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün sahibi ekim ayında açıklanacak.