İl içi atama sonuçları açıklandı mı? Saat kaçta açıklanacak?

On binlerce öğretmen bulundukları okuldan başka bir okula geçiş için başvuruda bulunmuştu. Büyük gün geldi çattı. MEB il içi atama sonuçlarını bugün açıklıyor. Öğretmenler ise "İl içi atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?" sorusuna bir yanıt aramaya başladı.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında alındı; atamalar ve kararname işlemleri valiliklerce en geç 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 08 Haziran 2018 tarihinden itibaren başlatılacak.

Bu doğrultuda il içi atama sonuçlarının her il tarafından 30 Mayıs tarihine kadar sonlandırılacağı ve sonuçların il milli eğitim müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Fakat şu an Milli Eğitim Müdürlüklerinden herhangi bir il içi atama listesi açıklanmış değil.