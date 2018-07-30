Çizgi roman karakteri Batman (Yarasa adam) ile isim benzerliği sık sık gündeme gelen Batman’da ilginç bir imza kampanyası başlatıldı. Uluslararası bir kampanya platformunda başlatılan kampanyada Batman il sınırının çizgi roman karakteri Batman’ın logosuna göre yeniden düzenlenmesi isteniyor. Sosyal medyada yoğun ilgi gören kampanyada şu ana kadar 8 binden fazla imza bırakıldı. Kampanyaya olumlu destek verenler, il sınırlarının logoya uygun şekilde düzenlenmesi halinde bu durumun kent turizmine olumlu yansıyacağını ve kentin adını dünyaya duyuracağını ifade etti.

"DAHA ÖNCE DE EN KOMİK HAVAALANI SEÇİLMİŞTİ"

Batman havaalanının daha önce en komik havaalanı seçildiğini anımsatan Sinan Bozçalı, “Çok güzel bir kampanya olmuş. Çok hoşumuza gitti. Daha önce de dünyanın en komik havalimanı seçilmiştik. Batman küçük bir şehir ülke gündemine pek yansımıyor ama böyle güzel kampanya sayesinde hemen hemen duymayan kalmadı. Olursa çok güzel olur. Olacağını zannetmiyorum. Çünkü sınırların tekrar çizilmesi kolay bir şey değil” dedi.

"TURİST ORANI ARTAR"

Sınırların o şekilde çizilmesi halinde kültür alışverişi olacağını ve turist oranında artış olacağını savunan Burak Cengiz de, “Batman‘ın bu şekilde olması daha mantıklı. Yabancı turistler gösterişe önem verdiği için daha çok turist çeker” diye konuştu.

Olası düzeltme halinde ilginç bir harita ortaya çıkacağını vurgulayan Berk Ata, “İlginç bir harita olur ama sınırı belirmekte sıkıntı olur. Nasıl belirleyecekler Mardin ve Diyarbakır’dan nasıl alacaklar. Güzel bir şekil olur turist çeker. Özellikle başka ülkelerden çok turist çeker” ifadelerini kullandı.

13 yaşındaki Kerem Kaçar ise, “Şehrimizin 'Batman’a' dönüşmesi bize güven verir. Bizi daha çok korur. Bu yüzden biz şehrimizi Batman’a çevirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çok komik olacağını belirten Berfin Saraç da şunları kaydetti:

“Bence hoş bir şey değil yani saçma. Olursa komik olur.”