İlaç devi Pfizer, Alzheimer ve Parkinson ilacı için araştırmalarına son verdi

BİR İLACA YAKLAŞIK 2 MİLYAR DOLAR HARCANDI

Senim Tanay

BBC Türkçe'nin haberine göre firma, kaynaklarını sonuç alınması daha muhtemel alanlara aktaracak.Son 6 yıl içinde son aşamasına gelinen ilaçlar olmuş ancak bu ilaçların da işe yaramadıkları görülmüştü. Bunlar arasında Roche, Eli Lily ve Pfizer tarafından deneyleri yapılan ilaçlar bulunuyordu.Uzmanlar bu aşamaya gelen bir ilaç için yaklaşık 2 milyar dolarlık bir harcama yapıldığını söylüyor.Pfizer'ın bu alandaki araştırmaları sonlandırma kararı ise tıp çevrelerinde hayal kırıklığı yarattı.The Times gazetesine konuşan İngiltere Alzheimer Araştırmaları Kurumu'ndan Matthew Norton,dedi.